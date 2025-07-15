投資靈骨塔位真詐騙 中年男子差點上當損失百萬

員警向男子說明假投資真詐騙案例，成功阻詐。 （民眾提供）

2025/07/15 08:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水警分局今天公布一起假投資靈骨塔位真詐騙案例，成功阻詐百萬元，提醒民眾注意！

清水警分局清水派出所日前接獲華南銀行清水分行來電，指一名男子疑似遭詐騙，警方迅速趕往現場處理，成功阻止民眾受害。警方到場了解，44歲楊姓男子到銀行要辦理信用貸款，行員詢問用途時，楊男聲稱要進行投資，再進一步詢問細節時，楊男說是要投資靈骨塔，立即引起行員警戒，高度懷疑楊男遭詐騙，立即通報警方協助了解。

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員警到場一問才知，原來楊男在網路看到投資靈骨塔的訊息，因銀行存款僅有10餘萬，後續詐團客服人員建議先由公司專員代墊款項約100萬元，資金不足部分，可向銀行辦理信用貸款償還，日後賣出塔位必有相當可觀的投資報酬，楊男才到銀行貸款。員警向楊男說明這是常見的投資詐騙手法，同時舉出實際阻詐案例，楊男才驚覺可能受騙，取消申辦貸款。

清水警分局長蔡慶星呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊，依據內政部警政署打詐儀表板統計資料顯示，投資詐騙位居常見詐騙手法第一位，凡遇有可疑訊息或高報酬誘因，應提高警覺並詳加查證，必要時可隨時向警方或165反詐騙專線諮詢，以防遭詐。

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