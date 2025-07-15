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    首頁　>　社會

    台中豐原5口命案　法院裁定黃金團購主羈押禁見

    2025/07/15 01:21

    〔中央社〕台中地檢署偵辦豐原5口命案，涉案的黃金團購主李姓女子先前到案以新台幣15萬交保。檢方昨天依據蒐獲新事證再拘提李女到案，訊後依詐欺等罪嫌聲押禁見，法院今天凌晨裁准。

    台灣台中地方法院昨天晚間召開羈押庭審理，經合議庭評議後，認定有羈押原因及必要，今天凌晨裁定羈押禁見。

    豐原區王姓一家5口2日晚間被發現陳屍家中，檢警初步相驗排除他殺嫌疑。檢方後續朝詐欺方向調查，發現王家人在王家長女的同學張姓美容師介紹下，認識李姓女子並加入她經營的黃金團購群組，稱可刷卡買黃金賺取佣金。

    王家投資一年後，負債多於累積的佣金，在一次團購中，李女又以王家人違約為由，要求賠償新台幣500萬元，並帶著王家人到彰化錢莊抵押房子借款200萬元，王家人後續又將汽、機車典當。

    專案小組4日通知張女、李女到案說明，分別限制住居、15萬元交保。檢方10日再度發動搜索，約談當鋪、銀樓業者等人說明，訊後將當鋪業者林男、張男以及銀樓業者尤男列為證人請回。

    台中地檢署檢察官依據蒐獲的金流、通聯等新事證，昨天拘提李女到案，複訊後認定涉犯刑法詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，且有羈押必要，晚間向法院聲請羈押禁見。（編輯：陳彥鈞）1140715

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