假冒輝達副理詐騙親友投資3600萬 女碩士一審判4年半

宜縣呂姓女子假冒輝達美國總部副理，誆親友投資詐騙3600餘萬元，一審判刑4年半。（資料照，路透）

2025/07/14 18:36

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣呂姓男子與女兒呂姓女子，聯手向親友誆騙呂女擔任輝達公司美國總部副理，宣稱有內線消息，可精準投資美國股票保證賺錢，5名被害人共投資3600多萬元，最終有去無回憤而提告。呂男被起訴後過世，呂女一審判4年6月。

輝達是知名晶片設計公司，總部設在美國加州，由黃仁勳擔任共同創辦人暨執行長。宜蘭縣呂姓父女謊稱具有碩士學歷的女兒是輝達美國總部副理，再以投資為幌子詐騙熟識親友，５名被害人中，每人受騙金額50餘萬到2000餘萬元不等，合計3600多萬元，最後只還70萬元。

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判決指出，2020年11月到2022年1月，呂姓男子與女兒呂女向友人宣稱，呂女是輝達美國總部副理，輝達高階主管聯合矽谷5大公司幹部組成投資部門，聘僱專業操盤手與會計師，可精準投資美國股票獲利，並出示印有呂女NVIDIA （輝達）副理掛牌照片取信於人，被害人不疑有他陸續匯款。

事後因呂姓父女遲未給付獲利及返還投資款項，遭被害人催討，呂女竟偽造銀行匯款單據藉故拖延，等到東窗事發，被害人報警提告，呂姓父女被起訴，但呂男不久就身故。

今年42歲的呂女，接受調查時坦承並非輝達美國總部副理，但矢口否認詐欺取財犯行，她辯稱有把被害人交付款項拿去投資，只是投資失利。宜蘭地方法院審酌相關事證，認定她犯共同詐欺取財罪共3罪、詐欺取財罪、共同犯行使偽造文書罪，應執行有期徒刑4年6月。呂女不服判決，最近已提起上訴。

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