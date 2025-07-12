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    首頁　>　社會

    新北某國小實習教師偷拍女學生如廁 一審判3年8月

    新北市某國小實習教師涉以手機偷拍女學生如廁，新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判有期徒刑3年8月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    新北市某國小實習教師涉以手機偷拍女學生如廁，新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判有期徒刑3年8月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/07/12 08:46

    〔中央社〕新北市某國小洪姓實習教師去年涉以手機偷拍女學生如廁，案發後刪除影像。洪男坦承部分犯行，新北地院近日依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑3年8月。可上訴。

    根據判決書，洪姓實習教師去年9月間在性別友善廁所，持手機從隔間下方縫隙拍攝女學生私密處等性影像。女學生發現鏡頭後，快速離開並向老師求助，洪男則趁空刪除偷拍的影像。

    洪姓實習教師坦承犯行，但辯稱不知道自己到底拍到什麼，也不知道拍攝的是未成年人等。然而，監視畫面顯示，洪男拍攝並離開廁所後，在走廊、樓梯間到處行走，過程中多次檢視手機畫面並操作手機。

    新北地院合議庭認為，洪姓實習教師犯後有充足時間操作手機，也有確認所拍攝的影像內容，另根據該校校長證述，洪姓實習教師在案發隔天坦承偷拍女學生如廁，顯然他知道自己有拍到兒童如廁。

    合議庭表示，洪男身為國小實習老師，卻為逞一己私慾，而違反他人意願，趁女學生如廁之際，拍攝隱私部位性影像，造成女學生身心受創，所為實有不當。

    合議庭審酌，洪男犯後坦認部分犯行，有調解並賠償意願，因告訴人未出席調解而未果，堪認洪男犯後有悔意，經比例原則權衡後，依刑法第59條規定減輕其刑；考量其素行、犯罪動機及手段等情狀，依犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑3年8月。

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