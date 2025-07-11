台中18歲男無照騎機車打工 路口闖紅燈與轎車相撞亡

陳姓年輕人無照駕駛，與轎車相撞後不幸身亡。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/11 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅18歲的陳姓年輕人，今天（11日）凌晨1時無照騎機車打工途中，於台中市東區一處路口闖紅燈，與同樣闖紅燈的轎車相撞，陳男送醫死亡，台中市警局第三分局初步調查，駕駛轎車的張姓女子並無酒駕，肇事責任尚待鑑定。

路口監視器畫面顯示，陳男騎機車從東區自由路，沿旱溪西路往精武路方向直行，對向張女駕駛轎車，於旱溪西路一段，至旱溪西路左轉至十甲路時，與直行的陳男機車相撞，陳男撞車後往左方摔倒，在地上翻滾數圈。

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監視器顯示，張女駕駛轎車左轉，以及陳男騎機車進入路口時，路口的黃燈已經轉變為紅燈，兩人都可能闖紅燈，陳男重傷不治，張女腳部輕傷，肇事原因尚待事故分析鑑定。

據指出，陳男沒有駕照，家人只知道他案發前要去打工，至於打工地點等細節，家屬並不清楚，警方已經報請台中地檢署相驗。

警方封鎖肇事現場蒐證。（記者張瑞楨翻攝）

機車（左下）與轎車（圖中）進入路口時，交通號誌已經轉為紅燈（左上）。（記者張瑞楨翻攝）

陳男與轎車相撞摔車後，往左方翻滾。（記者張瑞楨翻攝）

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