電視節目稱高虹安交往「有婦之夫」 名嘴徐嶔煌判賠10萬確定

名嘴徐嶔煌指高虹安與有婦之夫交往，高等法院今判決徐嶔煌應賠償10萬元確定。（記者楊國文攝）

2025/07/09 18:07

〔記者楊國文／台北報導〕涉貪被停職的新竹市長高虹安，因不滿名嘴徐嶔煌3年前在政論節目上指她與「有婦之夫」交往，提告求償160萬元，徐嶔煌主張他雖有手持字板，但內容是轉載媒體報導，已盡查證義務，新北地院認定，字板文字非單純轉載報導，而是徐嶔煌加入個人主觀推斷，所為整理摘要，且該言論與事實不符，不法侵害高的名譽，判賠10萬元；全案上訴，高等法院今維持一審見解，判徐應賠償高10萬元確定。

高虹安主張，2022年11月2日，徐嶔煌在民視政論節目「辣新聞152」上，以手持字板載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，字板指稱她與男友李忠庭交往時，李男是有婦之夫，顯與事實不符。

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高虹安指控，徐惡意編造她是第三者，導致觀眾對她產生破壞婚姻等負面形象，造成她的品德、操守等社會評價受嚴重貶抑，侵害其名譽權甚鉅，求償160萬元，並將判決主文刊登在徐的臉書1日。

徐嶔煌主張，他雖有手持字板行為，但字板內容是轉載媒體報導，且他發言重點是討論高虹安疑貪污助理費的重大議題，對高虹安是否有與有婦之夫交往之事，隻字未語。

徐嶔煌還指稱，他是新聞評論者，並非記者，僅轉載報導，並無查證義務；退一步來說，縱使他有查證義務，他確有查證相關報導後，才在節目中將報導相關時序整理於手持字板上，更何況高虹安參與新竹市長選舉，並提出「友善婚育生養環境」政策，她與李男是否有不倫戀，事關公益，可受公評。

新北地院審理後認為，字板文字並非單純轉載媒體報導，而是徐嶔煌加入自己由他處獲悉的其餘資訊，甚至是個人主觀推斷後，所為整理摘要，且該言論明確指高虹安2019年與有婦之夫交往，與事實不符，足以毀損高虹安名譽，徐未經合理查證，散布不實言論有過失，判應賠償高10萬元。全案上訴高等法院。

高院審理指出，徐嶔煌坦承高虹安與李忠庭於2019年交往時，李男已無婚姻關係，徐的字板上所持文字與事實不符。

高虹安是知名政治公眾人物，是否與他人發生婚外情，固然可受公評，但徐是資深新聞評論人，明知透過電視節目發表言論，具有一定輿論影響力，應慎重其事，及善盡合理查證義務，但徐在節目上提出字板關於高於2019年與李男交往時，李男仍有婚姻關係，及李男於2020-2021年離婚等事，均與事實不符，使高的品德、言行受到公眾質疑，足認徐未善盡合理查證義務，因過失而侵害高的名譽權，仍判決徐應賠償高10萬元，全案確定。#

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