成功鎮長謝淑貞自訴4鎮代遭駁 法官：罷免宣傳免受寒蟬效應

成功鎮長謝淑貞。（資料照）

2025/07/09 16:15

〔記者黃明堂／台東報導〕去年7月間台東成功鎮代表會包括主席陳南蓀在內4名代表，提議罷免鎮長謝淑貞，8月3日投票未通過；謝淑貞以4人文宣看板加重誹謗及違反選罷法意圖使人罷免案通過而散播不實資訊罪，向台東地方法院提起自訴遭駁回後抗告，花蓮高分院駁回定讞。一、二審法官均認為名譽權與言論自由間為個案利益衡量時，應特別考量公益之貢獻度，且應避免寒蟬效應。

去年台東縣成功鎮民發起罷免鎮長謝淑貞，2階連署過後，成功鎮上出現3面大型廣告看板，寫著4大控訴：掏空鎮庫、疑似工程弊案圖利廠商；行政怠惰、敷衍民眾請託案；造謠抹黑、藐視代表與全民監督權；觀光承諾落空、經濟與產業整合未果。謝淑貞認為陳南蓀與副主席陳秋豆及另2名陳姓代表等4人，製作的看板虛構不實或謠言，且非評論，影響她名譽及違反選罷法，委託律師向台東地方法院提起自訴。

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台東地方法院審理認為，看板內容具有相關事實基礎，並非憑空虛捏，且為合理善意評論，被告4人主觀上無真實惡意存在；法官也揭示法理，名譽權與言論自由間為個案利益衡量時，應特別考量言論對公益論辯之貢獻度。一般而言，言論內容涉及公共事務而與公共利益有關者，通常有助於民主社會之公意形成、公共事務之認知、溝通與討論，其對公益論辯之貢獻度較高。言論之公益論辯貢獻度愈高，受保障之程度應愈高，名譽權保障程度即應相對退讓。法官認同此罷免言論具公益性。

對於選罷法第104條散播不實罪，法官認為條文規範目的在確保選舉及罷免不受謠言或不實事項干擾，避免候選人間或贊成反對派間公平競爭秩序受不實言論影響之公共利益，但實際上執行之結果，反而可能呈現立法者以家父長式的觀點，經特定陣營宣稱「不實」之言論就由司法介入干預選舉罷免之樣貌，可能導致「真實」的高價值政治言論被誤認為不實、無據，而產生寒蟬效應。考量選罷法對高價值政治性言論具寒蟬效應，更應回歸憲法保障言論自由之意旨來適用。

謝淑貞不服台東地院見解，向高等法院花蓮分院抗告時特別強調，被告4人均為鎮民代表，負有監督鎮務之責，不會有寒蟬效應，但花蓮高分院審理認為台東地院裁定無違誤，應予維持，駁回謝淑貞抗告，並不得再抗告。

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