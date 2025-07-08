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    也算詐騙？爽完驚覺變性人崩潰 「她」7天斬百餘名尋芳客

    警方查獲媒介泰籍女子賣淫為主的應召集團。（警方提供）

    警方查獲媒介泰籍女子賣淫為主的應召集團。（警方提供）

    2025/07/08 12:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區近期頻傳外籍女子騎樓「站壁」拉客，引起警方注意會同移民署台中專勤隊查緝，循線破獲一個以泰籍女子賣淫為主的應召集團，其中最受矚目的竟是一名已動變性手術的泰籍男子，靠艷麗外貌與火辣身材成功「隱瞞性別」一週，連上百名男客都渾然不覺！

    台中市第一分局今天指出，經查，該跨國應召集團租用中區一處大樓套房作為營業據點，自4月起營運透過仲介泰國女子來台，以觀光名義短期停留媒介性交易，以每分15分鐘收費1500元，集團抽佣700元牟利。

    此次行動共查獲集團幹部3人，賣淫女子7人（6泰籍、1台籍）及男客5人，除依《社會秩序維護法》裁處，涉案泰女也依《入出國及移民法》辦理強制驅逐出國，應召集團部分則依妨害風化罪移送偵辦。

    而賣淫女子中有一名32歲泰籍變性人，身穿細肩帶小可愛，長髮及腰，警方查驗護照時才驚見性別仍標示為「M（男）」，經查，該變性人為規避查緝，配合應召站從深夜零點到清晨5點為主要營業時段，短短7天已「接客」高達140人。

    當天一名男客得知與其嘿咻的是變性人，當場臉色鐵青、嘴唇緊抿不語直呼「燈光太暗，真的沒發現」，還沮喪表示，對方皮膚白皙，整體感覺與女性無異，「不說我真的不知道是男的！」

    警方強調，目前中區光復路、公園路、市府路及平等街周邊，每日均編排專責員警實施守望及巡邏勤務，針對疑似流鶯女子加強盤查與驅離，持續規劃專案勤務加強取締，打擊色情不法行為。

    警方當場查獲泰籍變性人與男客完成性交易。（警方提供）

    警方當場查獲泰籍變性人與男客完成性交易。（警方提供）

    泰籍變性人皮膚白皙、長髮及腰。（警方提供）

    泰籍變性人皮膚白皙、長髮及腰。（警方提供）

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