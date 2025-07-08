涉非法買賣醫材4兄弟聲押禁見 政院科長20萬交保

行政院災害防救辦公室科長洪明全訊後20萬元交保。（讀者提供）

2025/07/08 02:49

〔記者王定傳／台北報導〕上溢國際公司涉未取得醫療器材取可證，非法進口低價或中國製的醫美器材，例如租鳳凰電波機台並賣探頭給10多家醫美診所，另安排密醫到飯店替客戶施打鳳凰電波，且其中幫忙訂房、介紹客戶者，竟是有「馬祖王陽明」封號的行政院災害防救辦公室科長洪明全，台北地檢署前日及昨日指揮警方搜索，昨晚訊後聲押禁見上溢國際黃姓負責人4兄弟，洪20萬交保。

本案是財政部關務署日前抽檢查扣1批未經許可輸入的鳳凰電波探頭，函送台北地檢署偵辦，檢察官指揮刑事局追查發現上溢國際未經許可涉從中國等地進口鳳凰電波探頭，再賣給診所使用。

請繼續往下閱讀...

檢警前天及昨天在台北及新北市搜索上溢國際、多家醫美診所，共查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等贓證物；另以證人身分約談名醫李晉良進行查證，訊後請回。

檢警調查，上溢國際登記負責人為黃國祥，實際上黃家四兄黃國忠、黃國祥、黃千萬、黃培軒都是實際負責人，各有權責，例如與醫美診所接洽、自中國進口醫美器材等。

檢警查出，上溢國際並未取得醫療器材取可證，涉進口低價或中國製的醫美器材，例如將如鳳凰電波機台租給醫美診所使用，並販賣探頭給診所；不僅如此，老四黃培軒還涉透過一名護理師招攬客戶到五星級飯店內替客戶施作鳳凰電波拉皮，洪明全也涉嫌幫忙訂房、介紹客戶。

刑事局昨指出，專案小組目前正持續釐清相關非法醫美器材來源及醫美診所涉案情形，並針對非法醫美器材流向進行後續追查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法