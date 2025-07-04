街友砸毀16支停車柱 只求被關「有人陪」

台南劉姓街友砸毀16根智慧停車柱，造成損失54萬元，自稱被家人放棄、人生沒意義，只想進監獄「有人陪」。（民眾提供）

2025/07/04 20:47

〔記者王捷／台南報導〕台南的16支智慧停車柱接連遭砸毀，警方追查到「常客」劉姓街友。據了解，劉男被家人放棄，自稱人生已沒有意義，所以常破壞公物，希望到監獄服刑，至少有人陪，但劉男交保後繼續回到街頭。

50多歲的劉男精神狀況有點不穩定，住在永康區、北區交界的天橋下。警方會對他有印象，是因為他常常破壞公物被帶到警所，警員也曾勸他不要繼續這樣做，但劉男兩手一攤稱，反正自己也沒錢賠，家人已經放棄他，也沒有未來，人生沒有意義，只想進去監獄，至少會有人陪。

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最近警五分局接獲多起報案，東豐路、小東路一帶共有16根智慧停車柱遭人以石塊、磚頭等硬物蓄意砸毀，影響智慧停車系統正常運作。警方立即成立專案小組，調閱數十支監視器，交叉比對行為模式，鎖定劉姓男子。

警方依法寄發通知但未獲回應，所以請台南地檢署核發拘票，趁其現身時拘提到案，希望用隨案移送的方式，讓劉男能被預防性羈押，否則讓他繼續在街頭流浪，不曉得他還會做出什麼事。

劉男涉嫌至少10件停車柱毀損案，估算損失金額超過54萬元。警方將他依毀損罪移送法辦，並整理最近劉男犯下的毀損案，拜託檢方能預防性羈押，但後來劉男還是交保。警方指出，未來會注意劉男動向，並轉介社福單位多關心劉男的身心狀況。

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