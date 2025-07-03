豐原五口命案疑遭詐騙 精神科醫師賴德仁警告「集體憂鬱」危機

王家疑遭詐騙曾向議員謝志忠求助。（謝志忠提供）

2025/07/03 20:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙，曾向議員、警方求助，最後仍發生悲劇，前中山醫大校長、精神科醫師賴德仁分析，這家人對外求援，但可能有內心矛盾，感到愧疚、自責、家醜不外揚等心情，或遭人威脅，多元壓力導致集體憂鬱、想不開，應趕快求助身心科醫師、心理諮商或生命線等，旁人發現也要介入幫忙求助心理衛生單位。

「不要在憂鬱、情緒不穩時做重大決定！」也是中市自殺防治及精神諮詢委員會委員賴德仁指出，憂鬱來時看待事情都用負面思考，千萬不做出生命、感情、學業、工作或重大投資買賣的決定。

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賴德仁說，家人被詐騙可能被責備、或出現家人意見不同，出現衝突，最後走上同歸於盡的方式來解決，但這是錯誤的，除了尋求經濟、法律支援，也應求助心理、精神的支持，當情緒變好了，就會發現「留得青山在，不怕沒柴燒！」。

賴德仁也警示，這類輕生案件會出現模仿效應，任何人都可能遭遇壓力事件而引發憂鬱等情緒反應，如民眾發現自己或周遭的人出現自殺意念，應發揮自殺防治守門人精神（一問、二應、三轉介），關懷自身或周遭親友的身心健康，並應即時求助醫療或精神科之專業協助，或撥打求助電話（安心專線電話1925、生命線1995及張老師1980）。

賴德仁呼籲各界面對有憂鬱傾向的親友，最重要的是「停、看、聽」，停下手邊的事，看看身邊的親友，好好的傾聽與溝通，並再次呼籲尊重自殺者之家屬親友，勿渲染打擾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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