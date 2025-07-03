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    首頁　>　社會

    78歲老翁騎機車誤闖國道6號 驚魂「越騎越怕」

    機車騎士被引導到路肩，後方有巡邏車保護。（國道七隊提供）

    機車騎士被引導到路肩，後方有巡邏車保護。（國道七隊提供）

    2025/07/03 11:14

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號西向國姓路段，昨晚出現1部機車行駛在外側車道，車速不快，國道七隊巡邏員警在近草屯路段將他引導到路肩，請拖吊車將機車載離國道，誤闖的是78歲的李姓老翁，他說，要回埔里家裡，不知為何上國道，又不知如何下去，越騎越怕，老翁誤闖國道依法仍要開罰3000元。

    國道6號西向國姓路段，昨晚7點多有部普通重型機車騎在外側車道，有行經的汽車駕駛在西向14.7K處發現機車，趕緊打電話報案，國道七隊通報巡邏車趕往，巡邏車在西向8K處看到機車，將機車騎士引導騎到路肩，一直到6.6K安全處才停下。

    騎上國道的是78歲的李姓老翁，他告訴警方晚上要從國姓騎回埔里的家裡，不知道就順著一條路騎，結果越騎越往上，雖然害怕但也沒辦法下來，就一路騎到國道，因為沒有出口，只好繼續往前，後來就被警方看到。

    國道七隊聯絡拖吊車，將機車載離國道，並聯絡李姓老翁的女兒，李姓老翁的女兒告訴警方其父有輕微失智，晚上就迷失方向才會誤闖國道。

    國道七隊表示，老翁機車上國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

    提醒機車駕駛人，注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，否則不但危險，且會被開罰。

    78歲李姓老翁騎在國道6號西向的外側車道，警車引導到路肩。（國道七隊提供）

    78歲李姓老翁騎在國道6號西向的外側車道，警車引導到路肩。（國道七隊提供）

    老翁騎到安全處警方才請他下車。（國道七隊提供）

    老翁騎到安全處警方才請他下車。（國道七隊提供）

    國道七隊請拖吊車將機車載離國道。（國道七隊提供）

    國道七隊請拖吊車將機車載離國道。（國道七隊提供）

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