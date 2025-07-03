台74測速照相半年開7530件進帳2259萬 這支蟬聯「測速照相王」

台74線測速照相桿執法，今年上半年潭子下匝道旁的這支開出2564件，為市庫賺進769萬元的罰款。（記者陳建志攝）

2025/07/03 09:22

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路每天通行車輛眾多，全線最高速限為80公里，台中市警察局交通大隊為避免駕駛人超速增加行車危險，在沿線設置8支固定式測速照相桿，今年1至6月總共開出7530件超速罰單，共為市庫賺進2259萬，其中19.4K（往西屯）在潭子下匝道旁的這支照相桿就開出2564件，再度蟬聯台74線的「測速照相王」，也為市庫賺進769萬元的罰款。

台74線快速道路連接霧峰到烏日，因沿線行經大里、太平、北屯、西屯、南屯等人口稠密區，每天通行車輛眾多，市警局交大在大里、太平、潭子、西屯等易超速路段共設置8支固定式測速照相桿。

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市警局交大統計，今年1至6月，共開出7530件超速罰單（1支故障，1支還未執法），其中19.4K（往西屯）在潭子下匝道旁的照相桿就開出2564件，成為台74線的「測速照相王」；第二多的是台74線4.8K（雙向），開出2329件；第三多的則是台74線12.7K（往烏日）開出1537件。

快速道路超速依違反「道路交通管理處罰條例」33條的規定，可處3千元以上6千元以下罰鍰，若以最低3千元計算，6支有執法的測速桿半年就為市庫賺進2259萬元，請用路人為了自己荷包著想別超速。

市警局交大表示，超速駕駛行為帶來的風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

台74線測速照相桿執法，今年上半年共開出7530件超速罰單，共為市庫賺進2259萬。（台中市警局交大提供）

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