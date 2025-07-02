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    2失聯移工拒攔查 內湖警聯手民眾逮捕

    員警追捕失聯移工。（記者鄭景議翻攝）

    員警追捕失聯移工。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/02 09:13

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖分局警方日前清晨巡邏時，發現一輛可疑車輛拒絕攔查後加速逃逸，員警隨即展開追緝，並在兩名熱心民眾協助下成功攔下車輛。警方當場查驗發現，車上兩名男子均為越南籍失聯移工，依法帶返派出所偵辦，後續已移交移民署處理，並將持續追查涉案雇主與仲介相關法律責任。

    警方今日表示，康寧派出所員警張育隆、陳介正與康家銍，清晨在執行巡邏勤務，行經康寧路三段與東湖路口時，發現一車輛形跡可疑，示意攔停卻遭駕駛拒絕配合，立刻加速逃逸。

    員警立即通報支援，展開追捕，過程中有兩名民眾見義勇為，見到警方在追犯嫌，主動上前一同協助攔截可疑車輛。最終在警方與民眾的合作下，成功將車輛攔下。經查，車上兩人皆為越南籍男子，身分為已失聯的非法外籍移工，警方依法將兩人帶返派出所進行查證。

    據了解，兩名移工已失聯一段時間，警方完成初步查驗與人別確認後，已將兩人移送移民署專勤隊續辦，並將進一步追查其雇主及相關仲介是否涉及非法聘僱或媒介行為。

    警方表示，本案為警民合作查緝失聯移工的成功案例，但也提醒民眾若發現可疑情事可通報警方，切勿貿然介入以免自身受傷，警方也對協助的民眾表達誠摯感謝。

    內湖分局呼籲，雇主如聘用未經許可的移工，將依《就業服務法》處以15萬元至75萬元罰鍰，五年內再犯更可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，切勿以身試法。

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