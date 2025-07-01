打詐深入基層！刑事局與全國農業金庫、農漁會代表簽反詐MOU

刑事局與全國農業金庫、農漁會代表簽反詐MOU。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/01 15:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕為強化防制詐騙犯罪能量，刑事警察局今天與全國農業金庫、農漁會代表共同簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，由農業金融署署長李聰勇見證，刑事局長周幼偉、全國農業金庫董事長簡展穎、總經理吳百仁及來自中華民國農會、全國漁會，及全台防詐績效優良的農漁會代表，包括新北市中和地區農會總幹事林志献等人共同出席簽約儀式，展現政府與農業金融體系聯手打詐的決心。

根據警政署數據，5月份500萬元以上高額財損案件中，光2.49%的被害人，就占總財損金額的50%，尤其又以假投資詐騙為大宗；詐騙集團除利用傳統股市交易話術詐騙民眾，藉由社交平台演算法輕易接近民眾，近期更發現引導民眾透過虛擬貨幣冷錢包支付款項，增加警方破案難度。

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實際案件中，詐騙集團一開始會誘導被害人加入詐騙投資LINE群組，誆稱遠高於市場獲益，透過假投資APP，讓被害人投入畢生積蓄，甚至前往抵押不動產。鑑此，刑事局持續推動跨域合作，今攜手全國農業金庫深化防詐策略，提升第一線從業人員識詐、阻詐能力，全面守護民眾財產安全。

本次簽署儀式邀請北、中、南、東四地區防詐績效優良之農漁會總幹事共襄盛舉，現場農漁會人員踴躍出席。會後，刑事局也針對最新詐騙趨勢進行案例分享與教育宣導，協助農業金融基層行員認識數位金融詐騙樣態與識詐要領，提升實務應變能力，強化民眾第一道金融防線。

周幼偉指出，農漁會信用部深耕社區、熟悉客戶，對於早期發現可疑交易、主動關懷長者與偏鄉弱勢客群具有獨特優勢。透過本次合作，未來雙方將在情資分享、異常通報、知識教育及風險分析等層面密切合作，並協力推廣「165打詐儀錶板」網站資源，透過跨部門、跨機構合作，將防詐網絡延伸至全國各鄉鎮與村里，實現「全民識詐、全民反詐」目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

左至右：刑事局長周幼偉、農業金融署長李聰勇、全國農業金庫董事長簡展穎。（記者姚岳宏翻攝）

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