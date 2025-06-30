網紅「仙塔律師」遭搜索約談！ 涉洩漏偵查機密給靈骨塔詐團

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

2025/06/30 18:48

〔記者王定傳／新北報導〕台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，今年4月指揮刑事局等單位發動搜索約談，訊後將吳姓主嫌聲押禁見獲准，檢警循線查出，知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪以及律師趙浩程、蔡沅諭，涉幫詐團辯護陪偵時洩漏偵查秘密，今日搜索3人住居所及律師事務所等5處所，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦，下午5時許，李宜諪在警方戒護下移送北檢複訊時，不發一語。

據了解，吳女等人合組靈骨塔詐欺集團，向曾買過靈骨塔的民眾佯稱，有買家想買他們手上的塔位，但要搭配其他商品才願購買，誘使至少6名被害人上當，總計詐得上億元。

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檢警今年4月間發動搜索，將吳女聲押禁見獲准，經追查發現，竟有律師涉洩密；檢警調查，李宜諪等3名律師涉利用陪同靈骨塔詐團幹部、成員偵訊機會，將陪偵得知的偵查秘密洩漏給其他未到案的詐團成員。

檢察官今日指揮刑事局、中山警分局，持法院核發的搜索票，搜索3人住居所及辦公位置等5處所，全案朝洩密等罪嫌偵辦。

李宜諪是「言亭國際法律事務所」主持律師，由於她時常在臉書、IG等社群媒體發影片、文章，以通俗語言、文字分享法律知識、案例、實務經驗等，在臉書擁10萬名追蹤者，IG更有22萬名粉絲，是知名的「網紅律師」；仙塔律師每次在臉書發文時都會寫說：「每日一帖，直到我買下整棟律師樓」，她也常透過影片向民眾分享遭遇詐騙後如何把錢討回來等實務經驗，未料今日卻因涉嫌洩密被搜索約談。

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律師趙浩程（圖中）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

律師蔡沅諭（圖左）涉洩密移北檢複訊。（記者王定傳攝）

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