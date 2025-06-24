柯文哲競總假帳案 會計師端木正被法官問到啞口無言

會計師端木正今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

2025/06/24 17:05

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等11人涉京華城容積等案，今針對柯文哲競選總部政治獻金假帳案，傳喚被告、會計師端木正出庭，續行準備程序，端木正否認犯罪，推稱是便宜行事，將被監察院發現錯誤的帳目改一改就交差，法官問「會計師登打、查核帳目時可以不看憑證嗎？這符合會計師作業準則嗎？你登打這9筆帳時，有看到憑證嗎？」問得端木正啞口無言。

至於休兵1個月的京華城容積弊案，定下週二（7/1）上午勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音檔，2段錄音各長2小時14分、17分鐘，聲請人為柯文哲、沈慶京，而彭振聲因是當事人，也會到庭說明。

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7月1日下午預定勘驗前都發局總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎的部分偵訊錄音，其中朱亞虎的錄音部分，是否會有民眾黨主席、立委黃國昌日前在國會司法法制委員會公開播放的音檔？可望見真章。

今日庭訊訊問端木正，端木正是受託為柯的總統競選總部政治獻金專戶申報及查核簽證的會計師，他被控明知申報內容未達平衡，收支方亦有疑義，卻擅自支出9個項目，於監院申報系統登打對時樂、尼奧、木可、佳聖等4家公司的9筆不實交易，涉犯刑法行使業務登載不實文書及準文書罪。

端木正否認犯罪，供稱他認知他的會計工作就是每月抽核收入、支出各20筆，製成工作底稿，若無問題，再依此出具查核報告，登打帳目不是他會計師原本的工作，而是委由工商登記業者陳韋瑄負責登打，只因柯競總後來沒付錢給陳，他只好自己下來登打。

法官追問，無論是否委外登打，會計師查核帳目時，可以不核對憑證嗎？是否符合會計師工作準則？端木正說當時他可能便宜行事，直接將監院發現有問題的帳目改一改就交差。

法官正色嚴厲地說，「我現在是很嚴肅地問你，這9筆帳目你是否沒看到憑證就登打，你可以保持緘默不回答，但你不要以推論方式回答問題，你說的每一句話都可做為證據」。端木正表示沉默，辯護律師解釋，端木正登打的內容，都是受客戶（柯競總人員李文娟、競總會計何璦廷）的指示登打輸入，並非端木正自行編造。端木正的律師聲請傳喚何璦廷作證。

蒞庭檢察官指出，端木正今日說詞與調查局、北檢訊問的說詞不同，端木去年8月29日接受調查局訊問時，就有自己提到柯競總去年3月20、30、31日的帳務有誤，找他去調整差額，端木當時即知道帳務有問題，卻未依會計準則進行足夠且適切的查核，仍出具不實的查核報告；應以有無憑證做為端木是否如實查核的證據，而非單憑證詞就將責任推給何璦廷等人。

會計師端木正（右）今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

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