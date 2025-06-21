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    海巡緝獲疑中國走私魚貨1.4噸 貨主被函送法辦

    桃園曹姓男子從馬祖福澳漁港走私黃花魚、鰻魚等冷凍水產合計總重逾1.4公噸，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東翻攝）

    桃園曹姓男子從馬祖福澳漁港走私黃花魚、鰻魚等冷凍水產合計總重逾1.4公噸，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東翻攝）

    2025/06/21 16:10

    〔記者林嘉東／基隆報導〕桃園曹姓男子從馬祖福澳漁港走私黃花魚、鰻魚等冷凍水產合計總重逾1.4公噸，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲；由於曹男提不出該批冷凍水產的產地證明，海巡官兵訊後將曹男依違反「金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」函送財政部關務署基隆關裁處。

    海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所昨天下午6時許，在往來基隆、馬祖的的「新臺馬」客貨船上，查獲1批疑似從中國走私來台、總重逾1.4公噸的冷凍水產品。

    第二岸巡隊表示，這批走私冷凍水產品是從馬祖福澳港上船；由於馬祖當地沒有這麼大量的冷凍水產品，海巡人員懷疑該批冷凍水產品恐從中國走私來台，立即派遣司法小隊趕赴現場，運用手持背散式X光查驗後，共查獲冷凍鰻魚 78箱（共計1154.4公斤）、黃花魚 18箱（共計266公斤），合計共96箱，總重達1420.4公斤。

    第二岸巡隊指出，由於這批走私魚貨未依規定申報，且來源也不明；海巡官兵訊後，將曹姓貨主依涉違反「金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送財政部關務署基隆關裁處。

    第二岸巡隊強調，非法農漁產品輸入不僅影響國內漁業市場秩序，更可能造成檢疫漏洞，威脅國人食安。海巡署將持續加強港口、岸際及海上聯合查緝作為，嚴防違法品項流入市面。呼籲民眾如發現可疑走私行為，請立即撥打免付費「118」通報，共同守護國門安全與全民健康。

    曹姓男子從馬祖福澳漁港走私黃花魚等冷凍水產，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東翻攝）

    曹姓男子從馬祖福澳漁港走私黃花魚等冷凍水產，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東翻攝）

    桃園曹姓男子從馬祖福澳漁港走私鰻魚等冷凍水產來台，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東攝）

    桃園曹姓男子從馬祖福澳漁港走私鰻魚等冷凍水產來台，昨晚被海巡署北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所海巡官兵查獲。（記者林嘉東攝）

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