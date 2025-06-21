「鉛包金」門擋空運柬埔寨！詐團走私300公斤黃金 洗錢逾9.6億元

警方查扣包裹黃金金條的「鉛包金」門擋。（警方提供）

2025/06/21 12:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局等單位今年1月偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案（共詐騙169人、財損約6億元），竟發現這個詐騙集團的洗錢手法，竟是把贓款先購買黃金，再用鉛包裹加工製作成「門擋」，用空運包裹寄到柬埔寨的詐欺集團機房，由柬埔寨共犯取出黃金變現洗錢，警方共查扣6個門擋成品與24條黃金，黃金重量共24公斤，市價7742萬元，拘捕嫌犯2人，警方並推估這2人已經走私超過300公斤黃金，市價高達9億6780萬元。

刑事警察局與新北市政府警察局刑警大隊等單位共組的專案小組，於今年1月偵辦「安心幣商」詐欺集團，並搜索這個假投資的詐團水房據點，發覺該集團收取被害人的贓款或虛擬貨幣後，立即透過其他洗錢集團，兌換成實體黃金，再以空運包裹方式寄送至柬埔寨，交給當地詐欺集團機房共犯，專案小組報請台北地方檢察署指揮偵辦。

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歷經近半年時間蒐證，警方於本月9日先攔截此集團成員陳姓男子準備寄送到柬埔寨、越南的2件包裹，內含2塊鉛合金的「鉛包金」門擋，隨即請示檢察官逕行扣押，並進行切割查驗；次日（10）日又搜索拘提集團上手李嫌，當場查扣尚未完成包裝的黃金金條12條，另於陳男住處又查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包的鉛合金，查扣12塊黃金（每條約1公斤），共計查扣黃金金條總重24公斤，依本月10日台灣銀行牌價每公克3226元換算，價值約7742萬元。

專案小組清查李男與陳男的寄件單據，發現2人從去年（2024年）7月起開始走私黃金，以每月寄送30公斤黃金的走私量推估，該集團恐已走私寄送超過300公斤黃金洗錢出境，市價約9億6780萬餘元，全案警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法解送台北地檢署，檢方聲請羈押，但法院裁定各20萬元交保。

警方查扣包裹黃金金條的「鉛包金」門擋。（警方提供）

警方加熱熔解鉛，取出包裹的黃金金條。（警方提供攝）

警方切割門擋，裡面包著黃金金條。（警方提供）

警方拘捕嫌犯並查扣金條（圖下）。（警方提供）

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