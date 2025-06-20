北市涉貪警找2國道警替友銷紅單 3人交保

去年已因涉案被停職的松山警分局前巡佐陳建業，昨再次涉案被移送北檢，複訊後獲15萬元交保。（記者張文川攝）

2025/06/20 07:11

〔記者張文川／台北報導〕台北市松山警分局時任巡佐陳建業（去年已停職），涉嫌收受應召站業者利益，為其通風報信及擅查個資，警方自清自檢，台北地檢署去年6月搜索約談到案後交保；循線查出案外案，陳員涉受友人請託，找2名國道警察幫忙銷除國道超速罰單，涉嫌圖利、違反個資法，北檢昨指揮警調搜索4人、7處，帶回6名被告、3名證人，包括陳等3名員警。

昨晚移送北檢複訊後，檢察官凌晨1時許諭令陳建業15萬元、國道公路警察艾治平15萬、國道員警何佳浩10萬元交保。

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台北地檢署表示，檢察官持續偵辦陳建業涉嫌圖利等案，昨日指揮法務部調查局北機站、警政署督察室、國道公路警察局等單位，搜索4名被告的7處場所，包括艾、何2名國道員警的住處及辦公室。

據了解，陳建業的友人去年開車行經國道北部路段，發現被路旁國道警車照相，他自認超速被拍照，隨即聯絡陳建業幫忙銷紅單。

陳員找上國道警察艾治平幫忙，艾員依據線索找上承辦員警何佳浩，協助查詢罰單進度並銷除罰單。陳建業另還被查出違法擅自利用公務系統非法查詢個人資料。

北檢表示，本案是警政署督察室、國道公路警察局自清自檢，報請北檢指揮，昨發動搜索約談，帶回陳、艾、何等3名員警，陳的3名友人被告，另帶回3名證人，全案朝圖利、違反個資法方向偵辦。

至於陳建業去年6月首度被約談的案件，為2017年至2024年間，陳涉嫌多次收受應召集團丘姓男負責人賄賂、不正利益，將警方查緝及臨檢等訊息，提早告知丘男；陳還幫車行2名友人查詢車籍資料和前科資料，同派出所的孫姓警員也涉案，北檢當時約談陳、孫2員及業者等8名被告到案，依洩密、違背職務收賄等罪偵辦中。

國道公路警察何佳浩，昨晚移送台北地檢署複訊。（記者張文川攝）

國道公路警察何佳浩，昨晚移送台北地檢署複訊。（記者張文川攝）

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