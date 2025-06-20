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    首頁　>　社會

    亂搭摸女同事肩膀！遭斥竟回「沒把妳當成女生」 一審判賠10萬

    男子阿華被控涉趁機搭摸公司L姓女同事的肩膀，L女找目睹的女同事作證說服法官，台南地院判阿華須賠十萬元給L女。搭摸肩膀示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

    男子阿華被控涉趁機搭摸公司L姓女同事的肩膀，L女找目睹的女同事作證說服法官，台南地院判阿華須賠十萬元給L女。搭摸肩膀示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

    2025/06/20 00:11

    〔記者王俊忠／台南報導〕一名L姓女工程師控訴在職場遭一名男同事阿華手搭肩膀、趁機摸手及拿焊條戳胸等性騷擾行為；男同事否認犯行，公司調查報告也從成立變不成立。受害女說在公司勇於發聲，卻反遭其他男同事議論，走向憂鬱深淵，她提民事訴訟並有1女同事作證，台南地方法院認定阿華有搭肩膀的性騷擾行為，判他要賠女同事10萬元台幣。

    L女指控，同在科技公司任職的男同事涉在2022年8月到2023年6月間對她毛手毛腳、很不禮貌，會環抱她、還拉到其懷中、襲臀，故意摸手拉著不放等行為。她曾在2023年6月底向公司申訴男方多次利用拿東西摸她的手、貼近其身體與拿焊條戳胸部，公司第1次決議成立性騷擾，但男方找其他同事做偽證，最後決議不成立性騷擾。阿華也否認對L女有任何性騷擾行為。

    受害女痛陳，因公司多是男同事，她勇於向公司發聲控訴性騷，卻換來眾人議論，其他男同事說要離她遠點、不要碰到她，不然會挨告性騷，她身心嚴重受創、有嚴重失眠，精神走向憂鬱深淵。因為提告刑事，檢方以超過6個月告訴時效，對阿華不起訴。她強調超過時效，不代表這些事沒發生過，改提民事求償。

    台南地院法官根據L女與其1名在場的女同事作證敘述，認定阿華確有在2022年10、11月間，在公司辦公室內趁L女拿文件給他簽名之際，把手搭在L女右肩數秒，L女即對阿華說「跟你講過不要碰我」、並有拒絕的反應，阿華竟回稱：「有什麼關係，我又沒把妳當成女生」。女同事說在當場與事後，她都有跟阿華說這樣做不妥。

    法官審認，阿華以此違反L女意願做出與性別有關的舉止及言語，讓女方感受到性騷擾冒犯，應賠償L女非財產上的損害，考量雙方社會、經濟等條件，判阿華應賠10萬元。法官並批判阿華說「沒把妳當成女生」做答辯，凸顯出他對於性別意識與性騷擾防治法觀念的重大欠缺。

    至於L女其他性騷擾行為的指控，法官說因L女未能舉證，無法採認其控訴。

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