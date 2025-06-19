6/19 今彩539頭獎開1注！威力彩連33摃下期衝15.5億

今晚（19日）開獎的第114000149期今彩539開出一注，獎落高雄。（本報合成）

2025/06/19 22:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（19日）開獎的第114000149期今彩539開出1注，由高雄市三民區察哈爾二街84號1樓的「萊旺彩券行」開出；第114000049期威力彩頭獎摃龜，已連摃33期，下期頭獎獎金上看15.5億元。

第114000049期威力彩中獎號碼為「第一區：01、07、20、21、36、38。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得1632萬1083元；參獎共39注中獎，每注可得15萬元；肆獎共225注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1424注中獎，每注可得4000元；陸獎共9759注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬0218注中獎，每注可得400元；捌獎共11萬8089注中獎，每注可得200元；玖獎共13萬8089注中獎，每注可得100元；普獎共25萬9264注中獎，每注可得100元。

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第114000149期今彩539中獎號碼為「12、14、15、17、24」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6800注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4252注中獎，每注可得50元。

第114000149期39樂合彩中獎號碼為「12、14、15、17、24」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6233注中獎，每注可得1500元。

第114000149期3星彩中獎號碼為「325」。壹獎共151注中獎，每注可得5000元。

第114000149期4星彩中獎號碼為「8402」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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