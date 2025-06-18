杜絕紙本罰單易遭竄改 中市警推違停逕舉電子化三箭止弊

台中市警局6月起全面啟動「違規停車逕行舉發電子化」。（警方提供）

2025/06/18 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局去年爆出「白單改紅單」集體貪汙案，31名官警遭依《貪污治罪條例》等罪起訴，案件目前進入法院審理，為杜絕人情關說與紙本罰單易遭竄改弊端，台中市警局6月起全面啟動「違規停車逕行舉發電子化」，希望用該系統強化警政廉潔效能、交通執法效率，成為防弊革新的關鍵一環。

台中市警局交通大隊指出，「違規停車逕行舉發電子化」，具有三大優勢，第一點，即時留痕、全面記錄，所有舉發案件皆透過警用行動載具M-police建檔，拍照並即時上傳至系統，避免事後竄改與人為刪除，且有效減少紙本錯漏。第二點杜絕貪瀆、保障警譽，電子舉發流程透明化，將警察執法行為全程納入數位管理紀錄，杜絕任何不當行為，捍衛廉潔形象；第三點提升效率、利民便警，電子舉發從製單、存檔到資料回報，不僅減少行政作業時間，更加速違規案件處理流程，即時排除交通壅塞，交通執法效率大幅提升。

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目前警政署已請各縣市政府警察局全面導入電子舉發制度，違規停車逕行舉發資料透過警用行動載具M-police連線監理資料自動比對，相片紀錄同步存檔，大幅提高交通執法的可信度與處理效能。

交大大隊長鄭鴻文表示，廉潔是警政的根本，科技輔助將成為未來執法的標準配備，透過系統防弊、數據佐證，讓人民信賴警察、警察安心執法，警察不僅守護治安，也守護公平正義，「違規停車逕行舉發電子化」舉發系統不只是科技革新，更是廉政保障，是員警對自己負責、對社會交代，更是證明警察專業與廉潔的最佳利器。

市警局推動「違規停車逕行舉發電子化」，期警政廉潔效能及交通執法效率雙重升級。（警方提供）

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