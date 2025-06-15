休旅車路口未停讓行人 後方警車下秒竄出攔下

白色休旅車在台南中西區公園、民族路口右轉時未停讓走在路口穿越道的行人，被警方攔查開罰單。（取自threads tong0398）

2025/06/15 17:16

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群PO出一段影片指，1輛白色休旅車在路口不停讓行人，後方一輛警用機車隨後竄出、鳴笛攔下白車。網友直呼警察來得真快，水啦！白車不讓行人要被罰6千元了！轄區南市警二分局表示，這案況於14日晚間7點許發生在中西區公園路、民族路口，員警攔下白車開出罰單，可處1200元以上6000元以下罰款。

網友調侃地說，謝謝前方車主，讓不舒服一天的他通體舒暢，未禮讓行人，警察真的來得很快，恭喜這輛白車獲得6000元罰單1張。

請繼續往下閱讀...

南市警二分局說明，14日下午7點許，二分局員警擔服交通稽查勤務，騎警用機車行經中西區公園路與民族路口時，發現1輛白色休旅車行近行人穿越道的交岔路口，有行人穿越時，白車未暫停讓行人先行通過，即上前攔查、開單舉發。

依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上6000元以下台幣罰鍰。

警方重申，民眾駕駛交通工具左、右轉彎時，務必減速慢行勿搶快，更要左右觀看確認有無行人或來車，以維護其他用路人安全。

白色休旅車在台南中西區公園、民族路口右轉時未停讓走在路口穿越道的行人，騎機車的員警見狀，即鳴笛加速上前攔查開罰單。（取自threads tong0398）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法