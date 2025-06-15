媽媽味入菜、搭遊艇、抓龍！ 台中各分局創意過警察節

第三分局立德所志工分隊警察節前夕舉辦「感恩饗宴」，媽媽味入菜。（警方提供）

2025/06/15 16:07

〔記者許國楨／台中報導〕今天（6月15日）是警察節，今年首度列為全國警察相關機國定假日，然而對無數堅守崗位的警察而言，這天依舊不等於「休假」，365天全年無休默默守護著家園，而為感謝同仁的無私付出，台中市各分局紛紛以溫馨又創意十足的方式慶祝警察節，獻上最真摯的敬意與感謝。

第三分局立德所志工分隊於警察節前夕舉辦一場充滿人情味的「感恩饗宴」，由分隊長蔡佳芸率領志工親手烹煮滿桌佳餚，從湯品、主菜到甜點一應俱全，熟悉的「媽媽味」撫慰了員警辛勞的心與胃。現場氣氛熱絡溫馨，連年輕員警都感動笑說：「今天像是回家吃媽媽煮的飯一樣幸福！」

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第四分局則大手筆規劃「高雄美食樂活一日遊」，由警友辦事處主任鄭永和慷慨贊助20萬元，帶同仁搭乘遊艇暢遊高雄港、輕軌巡禮旗津，再大啖海鮮美食，行程滿滿堪稱員警的心靈SPA。除了旅遊還有禮品自由選、獎勵金發放及潔牙組贈送，貼心設計讓警察直呼：「這假期有感！」

第五分局東山派出所也展現別出心裁的關懷方式，所長黃秉鈞邀請專業運動按摩師入所，為執勤期間常受肩背與腰椎壓力之苦的員警舒壓按摩，一位員警笑說：「這比放假還療癒！」按摩店林姓店長更感性表示：「員警平日辛苦守護社會，今天輪到我們守護他們的健康。」

而第一分局則以「熱血與汗水」為主題，舉辦3對3籃球競賽與捐血活動，展現團隊精神與警民情誼，警友會第一辦事處主任林傳凱及各警友熱情支持，分局長尤啟南強調，舉辦運動與公益活動，不僅凝聚同仁向心力，也向市民傳遞正能量，分局亦表揚模範警察陳冠宇，破獲詐欺集團展現專業與勇氣，成為同仁表率。

第一分局「熱血與汗水」為主題，舉辦3對3籃球競賽。（警方提供）

第一分局同時舉辦捐血活動。（警方提供）

第四分局舉辦高雄一日遊還搭遊艇。（警方提供）

第五分局東山所邀請專業運動按摩師入所，為員警按摩舒壓。（警方提供）

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