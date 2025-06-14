救回心梗倒地5旬男！新埔分隊尋熱心神祕高手 竟是醫師與準消防員

51歲男子打完桌球突然倒地，一旁打球目擊異狀的醫師陳逸鴻確認患者狀況後，立即CPR急救。（新竹縣消防局提供）

2025/06/14 17:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮51歲男子昨晚在打完桌球準備休息時，突然倒地。一旁打球的醫師陳逸鴻發現，當下確認患者無生命徵象，立即CPR急救。不久後，接獲「聽見AED」任務指示的準消防員江淳誌與新埔分隊救護人員相繼趕抵現場，接續實施高級心肺救命術（ACLS），經4次電擊與持續搶救，患者恢復自主呼吸，送竹北東元醫院急救後後，今（14）日清晨6點恢復意識。

新埔消防分隊指出，執行任務的同仁包括高級救護技術員蔡煥龍、隊員洪晨航、周哲君及救護義消黃素娟。到場時，現場已有民眾進行CPR，表明是醫師身分，另有民眾表明是訓練中的消防員，救護人員分工高品質CPR、給氧、骨針輸液及急救藥物，施行4次電擊。嘗試建立氣管內管時，患者出現嘔吐反射，恢復呼吸，立即送醫急救。

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東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇說，患者到院時已恢復循環，全身電腦斷層無明顯異常，但心電圖高度懷疑為心肌梗塞。經緊急安排心導管手術，確認左前降支（LAD）中段有嚴重狹窄，經擴張處置後，患者因躁動給予鎮定藥物，今天清晨已清醒，而且可配合指示動作。

新埔分隊今天在臉書協尋熱心醫師和民眾，沒多久收到回應。原來現場第一時間實施CPR者是在地開業的陳逸鴻醫師，平日喜愛桌球，診所內也設有桌球桌。他說，看到患者倒下時，直覺反應是衝上前搶救，對醫師而言，救人是責任也是日常，能協助成功急救感到非常欣慰。

另一名熱心民眾則是消防署去年特考班的學員江淳誌，現年27歲，擔任新竹市救護志工長達9年。江淳誌說，小時候看了偶像劇「火線任務」後，就把擔任消防員為目標，18歲加入救護志工，經過多年努力，去年如願以償成為準消防員。

江淳誌住在新竹市，昨天剛好去新埔鎮找女朋友，上廁所時突然看到手機裡「聽見AED」的任務指令，趕緊衝出救人。他說說，第一次正式接到任務指派就將人救護，覺得很有成救感，未來希望成為一名高級救護技術員。

消防署去年特考班學員江淳誌小時候看了偶像劇「火線任務」，立志成為消防員為志向，18歲加入救護志工迄今9年，去年如願成為準消防員。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局新埔分隊救護人員接手搶救患者並協助送醫。（新竹縣消防局提供）

消防署去年特考班的學員江淳誌看到手機裡「聽見AED」的任務指令，立刻衝去救人。（新竹縣消防局提供）

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