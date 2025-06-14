同個指導教授、同間實驗室！逢甲情侶交往多時卻天人永隔

逢甲大學老榕樹倒塌，吳姓研究生與女友經過時，男碩生不幸被巨大老榕樹壓死，女友僅受到輕微擦傷，卻全程目睹男友發生意外。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/14 12:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕逢甲大學昨天傍晚在校園內發生榕樹倒塌意外，23歲吳姓碩士班學生與女友經過時，男碩生不幸被巨大老榕樹壓死，女友僅受到輕微擦傷，但她全程目睹男友發生意外過程，悲痛不已。

校方今天表示，調閱監視器畫面發現當兩人倒下後，女友很慌張起身求救，男碩生是大二轉系生，對材料系很有興趣，直接再念研究所，表現優異，兩人是同一個指導教授，在同個實驗室學習，在一起很久，感情很好。

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逢大副校長唐國豪指出，昨天傍晚約5點事發時，有3名學生經過老榕樹，3人都是同位指導教授、同一個實驗室，一起工作完離校、往校門口移動，經過老榕樹時，其中一名同學走在前方，這對男女朋友走在後面，前方同學幸運走過，10秒後老榕倒塌，壓到兩人，女友在男友身邊，全程目睹男友發生意外。

唐國豪說，吳生原本就讀複合纖維材料系，大二時轉材料系，對材料特別有興趣，現在傾向半導體研究，3人從大學就是同個實驗室，在一起很久，感情很好，表現優秀，女友已可畢業。

根據監視器畫面顯示，事發時3人從工學館與忠勤樓走出來，1人在前，這對情侶並肩同行，行經台階前被老榕樹壓倒，女生很慌亂起身要求救，旁邊學生見狀，也趕緊通報校安，學校人員拿出機具移樹，同學也要搬移，但樹幹太重，移不動，直到警消動用大型機具鋸樹才將傷者救出。

唐國豪表示，校方有為學生保公共意外保險和學生保險，學校對此意外很心痛，系主任等人昨天在醫院陪伴學生家長，他與校長也在學校待到10點多，校方先對學生後事善後提供全額支持，與家屬共識先把後事辦好，相關責任後續再談。

逢甲大學榕樹大道60年老榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，師生在現場放置花束悼念。（記者蔡淑媛攝）

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