機率小於萬分之一仍遇到 新手媽產下「唐寶寶」崩潰告醫院

陳姓女子產檢正常卻生下「唐寶寶」，崩潰怒告醫院和檢測公司求償1580萬元卻被法官判敗訴。（情境照）

2025/06/14 09:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子在高醫接受不孕治療後順利懷孕，懷孕初期針對唐氏症進行篩檢，報告顯示唐氏症發生機率小於萬分之一，並記載為「Low Risk」，懷孕中期多次超音波檢測也沒發現異狀，但陳女生下女嬰後，卻發現女兒是唐寶寶，陳女崩潰怒告檢測公司和高醫，並求償1580萬元，但法官認定醫院和檢測公司沒有責任，判陳女敗訴。

判決指出，陳姓女子於2018年在高醫治療不孕症，同年6月確認懷孕後，7月前往訊聯進行非侵入性胎兒染色體檢測，報告中檢測項目欄「21號染色體三染色體症（唐氏症）」，記載「low risk」（低風險），同年9月、10月、11月、12月、隔年1月，陳女在高醫多次進行超音波產檢時，醫生也沒發現異狀，直到2019年1月23日因胎位不正，在高醫進行剖腹產後，生下女嬰即被醫護人員查覺是「唐寶寶」。

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陳女得知女兒是「唐寶寶」後崩潰大哭，並認為懷孕期間，訊聯和高醫都沒有檢測出女兒有異狀，讓她無法中止妊娠，被迫生下生病的孩子，未來還要照顧女兒一輩子，因此怒向高醫和檢測公司提告求償1580萬元。

高雄地方法院審理時，高醫指出，高層次超音波檢査敏感度及專一性有其限制，並非所有胎兒先天異常均可檢査出來，高層次胎兒超音波檢查未檢查出異常，不代表胎兒100％正常、沒有疾病，胎兒是一個持續長大的個體，無法由單次檢查就斷言以後均不會有任何異常發生，有些疾病會在較大週數或甚至在出生後才出規，不能把責任怪給醫院。

訊聯公司也說，公司從未宣稱或保證檢測契約可準確檢測唐氏症、愛德華氏症或巴陶氏症，且檢測契約同意書明確載明，胎兒染色體檢測報告只呈現當次檢體數據，並非醫學診斷及確診依據，縱使風險很低仍無法保證胎兒絕對正常，無染色體異常的風險，產婦仍需接受跟進診斷檢測，以排除染色體異常情況。陳女與公司簽約進行檢測時，已明白檢測報告非確診依據，尚有風險存在，但她仍決定不再進行羊膜穿刺等進一步診斷並產出唐氏症女嬰，這是她對懷孕風險的承擔結果，公司沒有侵害陳女中止妊娠的自主決定權。

法官綜合相關事證後，認定高醫在高層次超音波檢查時，檢查及判斷並無違反醫療常規，訊聯公司在檢體採樣、送運、檢測等過程也沒有發生錯誤，且檢測過程中已針對風險及侷限性詳盡告知，不能把最後產下唐寶寶的責全歸究給醫院和檢測公司，因此駁回陳女之訴，可上訴。

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