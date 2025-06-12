出席警察節活動 總統：不法組織勾結境外勢力要嚴懲嚴辦

總統賴清德12日出席警政署「114年警察節慶祝大會」。（記者羅沛德攝）

2025/06/12 12:43

首次上稿：12:03

更新時間：12:43

〔記者邱俊福／台北報導〕總統賴清德今天出席警政署舉辦的警察節慶祝大會，頒獎表揚今年度28位模範警察，他在致詞時指出幫派組織絕對是許多犯罪的根源，也有不法組織與境外勢力勾結，構成對國家與社會安全的嚴重威脅，需嚴懲嚴辦，最後他也提醒警察同仁注意執勤安全，持續提升警政服務與效能。

請繼續往下閱讀...

警政署今天上午舉辦警察節慶祝大會，總統賴清德在內政部次長馬士元陪同下，到場先聽取相關的緝毒、肅槍與打擊詐欺犯罪相關作為與績效報告，並慰勉有功人員，隨後參加今年度28位模範警察與10位榮獲警察獎章的資深績優人員表揚活動，許多當選人帶著眷屬一起上台接受總統的祝賀，共享這份榮耀，並跟總統合影留念。

賴清德致詞時，除代表全體國人向所有辛苦的警察同仁致上最深的謝意，也提出兩個治安重點方向。首先是掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，更要增強投入，幫派組織絕對是許多犯罪的根源，也有不法組織與境外勢力勾結，構成對國家與社會安全的嚴重威脅，詐欺犯罪則已成為世界各國最大的治安挑戰，對台灣社會的危害，更是罄竹難書，因此要集結跨部會的力量，投入更多資源，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

其次，提醒「注意執勤安全，並持續提升警政服務與效能」；賴清德表示，警察同仁為治安付出的同時，要注意身體健康，平時精進訓練，在執勤時注意自身安全，以順利完成任務，另面對新一代AI科技浪潮，未來警政體系，要全面推動數位轉型，在保密、安全的前提下，整合AI技術應用，例如擴大無人機的運用、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式，以透過精準執法、科技應用與公私協作，來打造安全、安心的治安環境。

今年度當選的28位模範警察，包括警政署國際組警務正郭振賢、警政署政風室專員林孝聰、台北市警察局士林分局巡佐朱志強、台北市警察局文山第二分局偵查佐鄭若妤、新北市警察局海山分局小隊長林淵照、新北市警察局刑事警察大隊偵查佐黃世裕、桃園市警察局桃園分局偵查佐張玉芬、台中市警察局犯罪預防科警員黃國龍、台南市警察局麻豆分局組長吳俊忠、台南市警察局刑事警察大隊警務員王鐘民。

高雄市警察局刑事警察大隊分隊長吳欣儒、高雄市警察局刑事警察大隊分隊長黃冠中、高雄市警察局刑事警察大隊偵查佐陳續文、基隆市警察局刑事警察大隊偵查佐趙崢、新竹市警察局第三分局偵查員侯富鈞、新竹縣警察局竹北分局偵查佐李冠增、彰化縣警察局刑事警察局小隊長陳宥任、彰化縣警察局員林分局偵查佐林家宏、南投縣警察局刑事警察大隊偵查佐蕭博文、嘉義縣警察局水上分局偵查佐謝宗憲。

屏東縣警察局刑事警察大隊偵查佐連政、宜蘭縣警察局礁溪分局巡佐呂適宇、保安警察第三總隊第二大隊偵查佐康力權、保安警察第一總隊第二大隊小隊長林睿杰、刑事警察局偵查第六大隊偵查正張家鋐、刑事警察局偵查第七大隊偵查正陳柏瑋、花蓮港務警察總隊刑事警察隊偵查佐許喬盛、臺灣警察專科學校總務處組長邱國賢。

總統賴清德12日出席警政署「114年警察節慶祝大會」，表揚優秀員警及眷屬。（記者羅沛德攝）

總統賴清德12日出席警政署「114年警察節慶祝大會」，表揚優秀員警及眷屬。（記者羅沛德攝）

總統賴清德12日出席警政署「114年警察節慶祝大會」。（記者羅沛德攝）

總統賴清德出席114年警察節慶祝大會，勉勵所有警察同仁精進掃黑、打詐作為，決不退讓，且提醒注意執勤安全，持續提升警政服務與效能。（記者邱俊福攝）

總統賴清德出席警察節大會前檢視刑事局破獲槍枝、毒品、詐騙展示成果。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法