台鐵又發生暴力事件! 松山站站務員遭醉漢毆打 右眼不適送醫

又有台鐵站務員遭毆打。（台鐵產工提供）

2025/06/11 20:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（11日）中午，台北市松山車站發生一起旅客攻擊站務人員事件，造成站務人員受傷就醫。台鐵公司說明，對此暴力行為表達最嚴正譴責，並強調將全力配合警方調查，依法追究加害人責任，絕不寬貸。

這名旅客疑似酒醉躺臥月台，經站務人員多次扶起並協助搭車前往目的地時，卻突遭該名旅客無預警出拳攻擊。台鐵公司松山站接獲通報後立即啟動應變機制，並通報鐵路警察處理，該名旅客已由警方帶回調查。

請繼續往下閱讀...

據了解，當時站務員見一男酒醉倒臥即上前關心，過程中遭該男徒手揮拳致渠右眼瘀青，警方到場立即依傷害罪現行犯逮捕犯嫌，全案調查後移送台北地檢署偵辦。

台鐵也啟動關懷協助措施，將受傷同仁送醫，經初步診治右眼不適，持續追蹤治療中。

台鐵公司重申，對於任何暴力妨害執勤行為絕不容忍，並已啟動法律協助機制，協助受害同仁捍衛權益，並將滾動檢討並強化站務安全措施，確保第一線員工執勤安全。

台鐵產業工會批評，一而再再而三發生的鐵路暴力事件，已經嚴重造成全台鐵路人員的恐慌，以及旅客對於行車安全疑慮，台鐵產工要問台鐵公司、交通部、行政院具體作為在哪裡？長期有效的方案在哪裡？交通部長陳世凱有空向媒體記者對外說明雙鐵人事案，卻未開放媒體提問相關提問，是不是只顧護航酬庸，沒空解決台鐵安全？請陳世凱部長拿出實際作為，不要讓交通運輸人員的工作活在暴力陰影當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法