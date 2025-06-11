17歲女會計上班第2天 高雄知名科技老闆強載進摩鐵性侵

高市知名科技業蔡姓負責人，涉嫌性侵未成年女會計，被橋頭地院判囚。（資料照）

2025/06/11 21:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名科技業蔡姓負責人，帶才第2天上班的女會計看工地，竟載往摩鐵涉嫌性侵，被橋頭地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處徒刑3年10月。

據了解，被告蔡男經營科技生意，員工有5、60人，在業界頗有名氣。2022年10月25日下午，蔡男開車載17歲會計甲女，外出看工地，竟駛往岡山區楓墅汽車旅館，並要求她一同進入。

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甲女因不敢拒絕上樓進房後，隨即被推倒在床，蔡男涉嫌強行撫摸、舔舐她胸部，進而指侵得逞。後因甲女不斷掙扎及藉口上廁所，蔡男始罷手並載她返回辦公室。案經甲女報請岡山分局處理，警方傳喚蔡男到案，製作筆錄後，依妨害性自主罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

蔡男坦承利用權勢猥褻甲女，但辯稱，不知甲女不願與其發生性關係，並否認指侵。

院方調查，據甲女傳給友人訊息，及她和蔡男對話內容，如案發後當晚，甲女即表示不做了，蔡男卻僅詢問「怎麼了餒」而已，未做任何慰留，也未要求她做任何交接、離職手續，她並在短短5分鐘內退出群組。

承辦法官並審酌蔡男賠償40萬元和解，依妨害性自主罪，判處有期徒刑3年10月，可上訴。

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