砸車縱火通通有 嘉義男情緒不穩竟點燃汽油罐投擲鄰宅

27歲葉姓男子先在路邊點火，火勢驚人。（擷取自監視畫面）

2025/06/11 16:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市過溝里今凌晨5點多發生縱火事件，水上警分局南新派出所據報前往查看，火勢已被撲滅，經調閱監視器發現27歲葉姓男子涉有重嫌，到葉家了解案情時，葉某情緒不穩並有自傷之虞，通報119派遣救護車強制送醫，由於葉某今年5月涉嫌毁損車輛，這次又朝民宅投擲汽油彈，宛若不定時炸彈脫序行為，讓鄰里傷透腦筋。

警方調查，今天凌晨5點多接獲民眾110報案，指有不明男子在住家附近縱火，經派員前往未發現相關情事，後經調閱附近監視器，發現葉姓男子涉有重嫌，但找到葉某時，評估該嫌情緒不穩有自傷之虞，立即通報119派遣救護車強制送醫，全案依公共危險罪偵辦中。

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從監視畫面看到葉姓男子先在路邊點火，火勢不小，接著引燃手上類似汽油彈的東西朝民宅2樓丟擲，所幸被及時撲滅未擴大成災，但住戶們膽顫心驚，因為該男子上個月涉嫌毁損車輛，雖經雙方當事人當場和解，不予提告，但這次的脫序行為是危害更大的縱火，萬一延燒，後果將不堪設想。

葉姓男子投擲疑似汽油彈。（擷取自監視畫面）

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