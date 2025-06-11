刪除「最美董座」徐培菁對話記錄 刑事悍將林明佐延押2個月

林明佐多次以生病、大小便失禁、坐輪椅等理由聲請交保，台中地院裁定延長羈押2個月。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/11 11:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕被控當九州博弈集團「內鬼」，涉嫌貪污的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，以自己生病、大小便失禁、坐輪椅代步等理由聲請交保，雖於今年3月一度以1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他再度羈押至今，台中地院認為他確實刪除手機內與同案被告徐培菁（同居人，有「台灣最美董座」之稱）的對話紀錄，有勾串共犯、滅證之虞，裁定從本月（6月）15日起延長羈押2個月。

中檢去年起訴指控，林明佐涉嫌接受九州犯罪集團總裁陳政谷、同居人徐培菁（曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長）等人供養或賄賂，徐培菁匯款20萬元給林明佐零花，以每月8萬200元租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林明佐免費使用，林明佐調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林明佐，檢方認定林明佐不法所得高達6616萬餘元（包含1216萬餘元來源不明財產）。

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林明佐去年9月起，多次以自己罹患罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，他於4月15日再度羈押，至今已經將近2個月。

台中地院認為，林明佐坦承貪污治罪條例的「公務員財產來源不明罪」，但否認同條例的「違背職務收賄罪」等罪名，但依證據顯示，他犯罪嫌疑重大，違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上的重罪，有逃亡的高度可能，且他供述與同案被告顯有歧異，避重就輕，仍有影響證人證詞的可能。

法官強調，林明佐確實刪除手機內與同案被告徐培菁的對話紀錄，又曾擔任警界相當職位，若未予羈押禁見，尚難以排除他影響共犯或證人陳述的可能性，有勾串共犯、滅證之虞，裁定繼續羈押2個月。

林明佐刪除與同居人徐培菁的手機對話紀錄，是法院裁定林繼續羈押的重要理由之一。（記者張瑞楨攝）

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