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    獨家》前大法官王澤鑑家族4.5億土地被盜賣 更六審判國賠5217萬

    前大法官王澤鑑的伯父34年前去世，其北市東區價值4.5億土地被盜賣，王家提告要求國賠，高院更六審判大安地政事務所應國賠5217萬元，並加計10多年利息。（記者楊國文攝）

    前大法官王澤鑑的伯父34年前去世，其北市東區價值4.5億土地被盜賣，王家提告要求國賠，高院更六審判大安地政事務所應國賠5217萬元，並加計10多年利息。（記者楊國文攝）

    2025/06/11 10:33

    〔記者楊國文／台北報導〕前大法官王澤鑑的伯父王諸齊34年前去世，其在北市東區名人巷內價值4億5千萬元的3筆土地，卻遭不明詐騙集團以「超完美手法」盜賣，王諸齊的6名子女質疑「土地怎麼會憑空從人間消失的道理？」訴請國賠，歷審5度判王家敗訴，王家少數勝訴。

    其中高院更二審認定大安地政事務所涉土地法第68條「登記錯誤遺漏」等過失，判應國賠高達6億5千多萬元；全案上訴後，高院更六審今判決大安地政事務所有過失，應國賠王家5217萬9千多元，並按年息5％支付10多年來利息。此案還可上訴。

    王家人今聆判後失望表示判決國賠金額太低，「我們不能接受此判決」，將上訴最高法院。

    民法權威王澤鑑的伯父王諸齊長年旅居國外，1991年2月去世，留下台北市東區忠孝東路4段216巷（俗稱名人巷）的2筆土地、共260坪，以及敦化南路一筆150坪土地。

    王諸齊的6名子女未立刻辦理繼承登記，2003年，歹徒持移民加拿大的王諸齊長子的偽造身分證等文件，成功申辦新戶籍謄本、印鑑證明等文件，再辦理單獨繼承登記，一路成功騙過北市松山、新北市新店戶政事務所、台北國稅局和北市大安地政事務所等機關，再將土地賣給施姓民眾等人。

    施某等人購地後再捐地抵稅，王家被盜賣的410坪土地，目前已列為「公共設施用地」，供道路使用；而王家子女向調查局檢舉，但檢調追查時，主嫌和共犯已不知去向。

    6名子女認為是大安地政事務所等單位的疏失，依2003年該土地有4億4943萬元價值，訴請大安地政事務所等機關必須國賠並加計利息。

    一、二審、高院更一審都認為，是歹徒利用王家長子身分犯案，和地政、戶政單位沒有直接因果關係，三次都判決王家6名子女敗訴。

    但高院更二審認為，王家子女眾多，並非長子一人，且詐騙集團持有的繼承登記文件所附的王諸齊、王陳巧戶籍謄本有明顯瑕疵，大安地政事務所未向核發原來文件的戶政機關查證，違反土地法第68條規定，有明顯過失，逆轉改判大安地政事務所應國賠4億4943萬元，另加上10多年的利息，王家子女可獲得國賠6億5千多萬元。上訴後，經最高法院廢棄發回，高院更三審判決王家6人敗訴。

    高院更四審認定王家已違反土地法第68條規定的「不得超過兩年請求權時效」，判王家敗訴。王家不服上訴，經最高法院廢棄發回更五審。

    高等法院更五審2022年判決大安地政事務所應國賠4970萬3548元給王家，並按年息5％支付10多年來利息。王家人不服，上訴後，經最高法院廢棄發回更六審審理。

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