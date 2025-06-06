台中清寒女大生淪柬國豬仔！阿公匯13.6萬詐團不放人

台中沙鹿一名女大生跟同學被騙到柬埔寨。圖為柬埔寨港都西哈努克街景。（記者張軒哲攝）

2025/06/06 11:02

〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿又有女大生被騙！前年靜宜大學女學生為愛遠赴緬北事件後，台中市海線地區一名剛滿18歲大學一年級李姓女大生，因家境不佳，今年3月跟林姓同學出國打工，輾轉被帶至柬埔寨至今，李生傳訊息回台灣向阿公求救，阿公2日匯了台幣13萬6千元贖金，詐團卻稱贖金被「黑吃黑」，要求再匯款，阿公昨晚哭著向清水警方報案，憂心孫女生命危險。

阿公說，孫女傳訊求救，說詐團要求每人贖金台幣6萬8千元，很怕孫女會被轉手賣掉，萬一被帶到緬甸北部詐騙園區，後果難料。

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李姓女大生家境清寒，媽媽是身心障礙人士，育有兩女，全家依靠70多歲阿公扶養，李女就讀大學進修部一年級，今年3月同學說找到國外打工訊息，想要幫忙分擔家計養家，不料遇到詐團，被帶出國，送進柬埔寨園區。

據了解，李女護照有柬埔寨入境章，她3月14日入境柬埔寨，簽證只有一個月效期，如今已經逾期近2個月，人身安全堪慮。

警方調查，昨日陳姓阿公向警方說，18歲李姓外孫女與同學19歲林女透過網路社群求職，於今年3月份出國至香港，再轉往柬埔寨境內詐騙園區，李女於5月27日經詐團要求聯繫報案人陳姓阿公匯款，始能讓李女回國。經了解李女於今年3月份出境，尚未入境，警方依規受理並通報外交部處置，並將持續釐清相關案情。

警方呼籲民眾，近年來國人遭詐騙集團以「高薪工作」為餌，誘騙至柬埔寨的事件時有所聞，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因不明高薪工作內容而誤入圈套，危及人身自由，與個人安全。

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