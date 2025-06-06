為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中清寒女大生淪柬國豬仔！阿公匯13.6萬詐團不放人

    台中沙鹿一名女大生跟同學被騙到柬埔寨。圖為柬埔寨港都西哈努克街景。（記者張軒哲攝）

    台中沙鹿一名女大生跟同學被騙到柬埔寨。圖為柬埔寨港都西哈努克街景。（記者張軒哲攝）

    2025/06/06 11:02

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿又有女大生被騙！前年靜宜大學女學生為愛遠赴緬北事件後，台中市海線地區一名剛滿18歲大學一年級李姓女大生，因家境不佳，今年3月跟林姓同學出國打工，輾轉被帶至柬埔寨至今，李生傳訊息回台灣向阿公求救，阿公2日匯了台幣13萬6千元贖金，詐團卻稱贖金被「黑吃黑」，要求再匯款，阿公昨晚哭著向清水警方報案，憂心孫女生命危險。

    阿公說，孫女傳訊求救，說詐團要求每人贖金台幣6萬8千元，很怕孫女會被轉手賣掉，萬一被帶到緬甸北部詐騙園區，後果難料。

    李姓女大生家境清寒，媽媽是身心障礙人士，育有兩女，全家依靠70多歲阿公扶養，李女就讀大學進修部一年級，今年3月同學說找到國外打工訊息，想要幫忙分擔家計養家，不料遇到詐團，被帶出國，送進柬埔寨園區。

    據了解，李女護照有柬埔寨入境章，她3月14日入境柬埔寨，簽證只有一個月效期，如今已經逾期近2個月，人身安全堪慮。

    警方調查，昨日陳姓阿公向警方說，18歲李姓外孫女與同學19歲林女透過網路社群求職，於今年3月份出國至香港，再轉往柬埔寨境內詐騙園區，李女於5月27日經詐團要求聯繫報案人陳姓阿公匯款，始能讓李女回國。經了解李女於今年3月份出境，尚未入境，警方依規受理並通報外交部處置，並將持續釐清相關案情。

    警方呼籲民眾，近年來國人遭詐騙集團以「高薪工作」為餌，誘騙至柬埔寨的事件時有所聞，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因不明高薪工作內容而誤入圈套，危及人身自由，與個人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播