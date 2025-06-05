妻故意講「脫光光、親奶奶」夫違法監聽告不成小王

妻故意講「脫光光、親奶奶、床戰」，夫違法監聽告不成小王。（情境照）

2025/06/05 06:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王男以為妻子謝女在外有小王，竟偷錄她講電話，火大的妻子將計就計，在電話中故意講「脫光光、親奶奶、床戰」等「關鍵字」，沒想到王男真的當作證據提告對方求償80萬，結果新竹地院法官一聽王男的監聽內容，就發現這明顯是妻子挖洞讓老公跳，而駁回王男之訴。

結婚23年的王男說，去年底經法院判決離婚。去年4月他發現妻子謝女與謝男通話內容，已逾越一般男女正常社交程度，憤而對謝男求償80萬元。

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謝男則說，與謝女為自幼認識之宗親，前年2月間始透過通訊軟體LINE聯絡，互動均以朋友身分相處，無踰矩情形，去年4月他接獲謝女電話，起初均為正常聊天，其後謝女竟突然表示脫光光、親奶奶、床戰等奇怪話語，他甚感不解，但謝女仍持續在通話中單方訴說，他遂將電話置於一旁，任由謝女陳述，嗣後始掛斷通話。

之後他在去年12月間收受本案起訴書後，察覺有異，向謝女求證，謝女則表示當天發現先生王男正以手機竊錄其通話，為激怒王男，才會故意胡說。

法官調查，王男雖提出通話錄音逐字稿為證，然細繹其內容，謝男自始至終僅曾表達一句：「自己別想那麼多」，其餘內容均為謝女單方面陳述，未見謝男再有任何支字片語，亦無附和、應允或其他積極回應，無從逕將謝女個人言論等同於被告行為。

且「自己別想那麼多」等語，難認有肯定或認同謝女所述內容之意思。且謝女在電話中表示：「那天晚上我在睡覺，他就在那邊吵，我就故意、故意說話要讓他生氣，要亂他」、「我亂說的，故意要讓他生氣的，他也拿出來做文章喔？」等語，證明謝男抗辯謝女故意胡說等語，有其依據。最後法官駁回王男之訴。

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