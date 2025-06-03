獨家》落跑鍾文智涉炒TDR等8罪 高院裁定應執行18年定讞

股市聞人鍾文智涉炒股等8罪，戴電子腳鐐科技監控卻失聯潛逃，高等法院裁定應執行18年徒刑定讞。（資料照，記者楊國文攝）

2025/06/03 12:50

〔記者楊國文／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控炒作歐聖、揚子江等5檔台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，最高法院3月12日依涉犯證券交易法、洗錢共7罪，各處8月至9年10月徒刑，合計刑期共30年5月定讞；不料，電子科技監控未同步延長，鍾文智聞訊落跑無蹤，檢方立即通緝；另外，炒作聯環TDR案，最高法院4月判刑1年8月、不法所得6591萬元應沒收定讞；合計共8罪總刑期32年1月，高等法院裁定應執行18年徒刑定讞。

判決指出，鍾文智於2010至2011年間，以相對成交、高買低賣等手法操控TDR價格，炒作歐聖TDR獲利9269萬餘元，炒作揚子江TDR賺進1億9864萬餘元；又炒作超級、明輝、特藝等3檔TDR，分別獲利9591萬餘元、67萬餘元、1億3648萬餘元，另外涉犯隱匿犯罪所得的2件洗錢、證交法罪嫌共7罪。

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鍾文智否認被控涉證交法等7罪，辯稱TDR是本國有價證券，非外國有價證券，不是「財政部76年900號公告」核定的外國有價證券，未觸犯證交法，但法院均不採信，高等法院前年5月判鍾17年6月。鍾不服，提起上訴。

最高法院認為，鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝等4檔TDR有價證券價格的部分，起訴後繫屬於法院已超過8年，適用速審法的減刑規定，4罪皆撤銷二審判決，並自為改判各4年、4年6月、3年3月、7年4月。

而鍾文智操縱揚子江TDR、以及2件利用人頭洗錢及違反證交法犯行，審理時間並未超過8年，不適用減刑，3罪駁回鍾的上訴，維持二審判的各9年10月、8月、10月刑期。

最高法院今年3月12日判決，鍾文智7罪的刑期從8月至9年10月不等，總刑期為30年5月確定。不過，鍾當天聞訊即落跑行蹤成謎，檢方隔天即發佈通緝，正全力緝捕中。

檢警另查出鍾文智涉嫌2010年10月至12月間炒作聯環TDR，最高法院今年4年30月判決，考量此案審理逾8年，依速審法減刑判決1年8月，犯罪所得6591萬元應沒收，全案定讞。

高檢署日前將鍾文智涉犯8罪，確定總刑期共32年1月（7罪合計刑期30年5月、另1罪1年8月）向高院聲請定應執行刑，高院審酌鍾犯罪所得達5億3千多萬元，嚴重影響金融秩序、犯行危害程度等因素，裁定鍾合併應執行18年徒刑定讞。#

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