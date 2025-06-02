78歲老董無照開車釀8傷 倒楣特斯拉車主與行人提告

邱姓老翁轎車暴衝造成8人受傷。（資料照）

2025/06/02 13:00

〔記者王冠仁／台北報導〕78歲邱姓老翁日前無照開車外出，行經台北市重慶南路一段時暴衝，先後追撞多輛汽機車與公車並波及行人，共有8人受傷。當時駕駛特斯拉載客、停等紅燈的李姓車主無端被撞，不僅生財工具報銷，還必須繼續繳車貸，他氣得在昨天晚上正式對邱提告過失傷害；警方說，目前除了李提告，還有一名行人也提出告訴，警方受理後將待邱出院後傳喚到案。

警方指出，這起車禍發生在上月23日，當時邱姓老翁駕駛黑色Lexus轎車，下午2時20分左右自重慶南路北往南方向、行駛至武昌街口前紅綠燈時突然闖紅燈，有2名行人被擦撞倒地，邱男轎車陸續再擦撞3輛轎車，撞上公車才停下；邱先後擦撞2名路人、2輛機車、3轎轎車和1輛公車，共計造成8人受傷。

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在車禍當中，有一名李姓車主的特斯拉轎車也倒楣被撞成廢鐵。李先前接受媒體訪問時說，他是以開Uber維生的司機，大約在3年前花200多萬元買下這台特斯拉當作生財工具，車禍發生時車貸都還沒繳清，保險也無法全額理賠，如今車子變成廢鐵，生計大受打擊。

警方指出，車禍發生隔天，就已經有一名行人對邱提告過失傷害，再加上昨天深夜10時許，李姓車主也前來派出所提告，目前全案已有2人正式提告。

據悉，邱姓老翁雖然酒測值是0，但他從未考過駕照，車禍當下屬於無照駕駛。邱在車禍中也受傷送醫，一度住進加護病房，直到上月28日狀況穩定才轉入普通病房，警方將待他出院後進一步通知到案說明。

據了解，邱姓老翁雖然年事已高，但事業有成，他經營的貿易公司成立於1959年，資本額高達億元，旗下並有三家關係企業。主營業務是基本金屬批發，和商品批發經紀。邱翁則是在2014年登記為公司負責人。

邱姓老翁轎車暴衝造成8人受傷。（資料照）

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