仿中國「云聯惠」吸金2.7億 冠霖集團陳信宏二審改判9年10月

冠霖集團負責人陳信宏被控吸金2.7億多元，一審判9年6月，上訴後，高等法院加重改判為9年10月徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/06/02 13:03

〔記者楊國文／台北報導〕冠霖集團實際負責人陳信宏等人模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式，被控以「假消費、真投資」等方式，設計投資方案，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，向上百人吸金總計2億7850萬餘元，另募集投資人購買冠霖公司原始股，非法發行有價證券4222萬元，新北地院依違反銀行法等罪判陳男9年6月徒刑；全案上訴後，高等法院考量尚有新增被害人併案審理，加重改判陳男9年10月徒刑。可上訴三審。

檢方調查，陳信宏是冠霖集團負責人，為旗下冠霖生活資訊、冠宏百貨等9家公司的實際負責人。陳信宏夥同集團多位主管，自2016年8月起，以冠霖公司名義，招募台灣民眾加入中國廣州「云聯惠」集團吸金案。

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2018年間，「云聯惠」集團被中國公安偵辦關閉後，陳信宏等人認為「云聯惠」運作模式有利可圖，竟開始模仿，並設計投資方案，例如：可獲得年利率約166.17％的「靜態投資」、75％的「動態投資」與180％的「消費樂返」3種方案，並設獎金制度，若成功招攬新會員入會，即可領取「介紹獎金」。

檢方調查，陳信宏等人並架設「冠霖樂返購物城」平台，仿效「云聯惠」平台，設計投資人投入款項轉為點數與紅利的公式，並將原「云聯惠」平台系統上的台灣會員資料，移轉至「冠霖樂返購物城」平台，亦將尚未回本的台灣「云聯惠」投資人納為「冠霖集團投資方案」投資人。

陳信宏自2018年1月起推出投資方案，並在全台各地據點定期舉辦公開說明會或透過直播推廣，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，投入款項會轉換成點數，以點數計算投資獲利與增值情形，亦可選擇換回現金，等投資人入金後，起初確實按時發放紅利，一步步誘拐投資人陷入，並開立「保養品、量子項鍊」等假收據，規避查緝，向上百人吸金2億7850萬餘元。

2020年間，陳信宏等人收取的後金已無法補足前金，而有現金紅利遲延發放、停止出金狀況，涉嫌向投資人誆稱，冠霖即將上櫃，預計每股定價30元，會員可以每股10元價格認購公司原始股，年底將漲到65元，甚至在臉書粉絲專業張貼「慶祝上櫃」等廣告，騙投資人花錢購買原始股，金額高達4222萬元。

新北地院審時，陳信宏否認犯行，合議庭不採信，認定他所為嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，犯罪情節重大，依銀行法等罪判刑9年6月。全案上訴高等法院。

高院審理時，陳信宏仍不承認吸金，但坦承涉嫌多層次承銷等不法；高院合議庭認為，因另有被害人併案到高院審理，且經重新計算，陳男犯罪金額應增加1千多萬元，因此加重改判為9年10月。

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