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    首頁　>　社會

    台鐵員工持鐵鎚打死同事 判處無期徒刑續押

    台鐵高雄機務段林姓員工涉嫌持鐵鎚打死同事，被高雄高分院裁定續押。（資料照）

    台鐵高雄機務段林姓員工涉嫌持鐵鎚打死同事，被高雄高分院裁定續押。（資料照）

    2025/05/29 07:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕台鐵高雄機務段林姓員工，被控持鐵鎚打死結怨長達10年的洪姓同事，經地院國民法官庭依殺人罪，判處無期徒刑後移審，被高等法院高雄分院裁定續押。

    判決書指出，被告林男為台鐵高雄機務段左營機務分段職員，早在2012至2013年間，曾因工作事宜，與洪姓同事發生爭執，仍心生怨懟。

    林男主觀上認為，洪男陸續破壞他的機車、汽車、內務櫃等物品，因而萌生殺意，乃於2023年6月1日上午7點多，攜帶裝鐵鎚等物品的黑色後背包，自機務休息室未上鎖窗戶爬入躲藏。

    上午10點半，洪男進入休息室後，坐在值班室椅子上，林男涉嫌持鐵鎚敲擊他頭部倒地後，仍不肯罷手，持續攻擊胸部、右腳等處，至少15處傷勢，全身多處骨折，當場流血過多死亡。

    林男行兇後逃回住處，警方前往逮捕，他自頂樓逃脫逃，但隨後在附近落網，被依殺人罪移送橋頭地檢署，並經檢方聲請法院羈押獲准。

    橋頭地院國民法官庭依殺人罪，判處林男無期徒刑，褫奪公權終身，全案移送高雄高分院，合議庭認為他所犯重罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，裁定續押3個月，可抗告。

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