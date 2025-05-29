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    罷基隆綠議員爆死亡連署 國民黨市黨部總幹事、2區主任交保

    談國民黨基隆市黨部總幹事蕭壯峰10萬元交保，中山區主任張志鴻、中正區黨部主任郭建芳各15萬元交保。（資料照）

    談國民黨基隆市黨部總幹事蕭壯峰10萬元交保，中山區主任張志鴻、中正區黨部主任郭建芳各15萬元交保。（資料照）

    2025/05/29 00:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉及幽靈連署案，基隆市政府前民政處長張淵翔等5人羈押禁見後，昨（28）天二度約談國民黨基隆市黨部總幹事蕭壯峰、暖暖區黨部主任李貞儀，同步搜索中山區黨部主任張志鴻、中正區黨部主任郭建芳住處及約談到案，漏夜複訊到今天凌晨0點左右，認定蕭壯峰、張志鴻、郭建芳涉犯偽造文書等罪，分別諭知蕭壯峰10萬、張志鴻與郭建芳各15萬元交保。

    李貞儀部分，檢方9日首次約談，認定她涉犯偽造文書等罪，已諭知15萬交保，昨天深夜複訊後先將她請回。

    基隆地檢署上月28日搜索國民黨市黨部，認定基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義等5人涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

    另諭知基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、暖暖區黨部主任李貞儀、中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞等8人交保。

    檢方昨天上午指揮法務部基隆市調查站二度約談李貞儀，與上月28日首次搜索國民黨基隆市黨部獲請回的總幹事蕭壯峰，同步搜索中山區黨部主任張志鴻、中正區黨部主任郭建芳住處，約談到案，釐清4人參與罷免過程負責的部分、連署經過與如何分工等細節。

    據指出，檢方連日來馬不停蹄約談國民黨各區黨部志工後，鞏固罷免張之豪、鄭文婷的提議人名冊，都由黨工直接抄寫黨員名冊，有的抄寫前有打電話給黨員，確認是否願意連署，但有的沒打電話就直接偽造提議人名冊，出現死亡連署。

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