緊急車輛優先！台中智慧救護縮短救護車通行時間 最快省40秒

台中結合緊急救護雲端預通知與緊急車輛優先號誌系統，能有效節省13到40秒的通行時間，大幅縮短救護車行駛及醫療交接時間，提升急救效率。（資料照）

2025/05/26 20:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕搶救傷患需分秒必爭，台中市政府消防局與交通局攜手推動智慧救護系統，結合緊急救護雲端預通知與緊急車輛優先號誌系統，能有效節省13到40秒的通行時間，大幅縮短救護車行駛及醫療交接時間，提升急救效率。

此外，市府還取得秀傳醫院授權，將「到院前病患資料傳輸系統」，可透過QR Code等方式，在救護車抵達醫院前，將病患的基本資料與生命徵象等資訊傳送至急救責任醫院，使醫護團隊得以提前準備，加速搶救流程，中市已成功在22家急救責任醫院全面建置此套系統。

請繼續往下閱讀...

台中市政府今天召開道安會報，由市長盧秀燕主持，由於消防救護車值勤時，常會遇到快速穿越車陣、路口的狀況，若能讓號誌在緊急車輛通過前就變換為綠燈或指派緊急車輛建議路徑，可提昇出勤速度及安全。

市府則是在2021年開始討論緊急車輛優先號誌推動相關事宜，2021年2024年在水湳經貿園區五處路口跟運研所合作試辦，2022年與中華電信合作，於向上路五段沿線六處路口試辦，每次出勤節省約13到40秒的通行時間。

盧秀燕表示，她在去年得知彰化秀傳醫院開發了一套「到院前病患資料傳輸系統」，可透過QR Code等方式，在救護車抵達醫院前，將病患的基本資料與生命徵象等資訊傳送至急救責任醫院，使醫護團隊得以提前準備人力與設備，加速搶救流程，獲得秀傳無私奉獻，目前台中市已成功在22家急救責任醫院全面建置此套系統；此一到院前資料傳輸系統，全國只有彰化、台中、台南三個縣市完成建置。

交通局表示，市府爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助，辦理114年度「台中智慧路網計畫」，以中國醫藥大學附設醫院為核心，包含中清路（進化北路至五權路）、五權路（崇德路至五權西路）等周邊共計28處路口導入緊急車輛優先號誌系統，預期可提升緊急車輛於路口之綠燈通過率至70%以上。

台中市政府召開道安會報。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法