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    北市78歲翁無照開車釀8傷 律師怒批：絕不是單純的交通事故

    台北市重慶南路今發生高齡駕駛車禍意外。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市重慶南路今發生高齡駕駛車禍意外。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/23 19:45

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市重慶南路今（23）日又發生高齡駕駛意外，一名78歲老翁開車闖紅燈衝撞行人，再撞上多輛汽機車與公車，造成8人受傷。警方發現，老翁雖無酒駕，卻是無照駕駛。對此，律師王翼升怒批，「這絕不是單純的交通事故」。

    王翼升在Threads發文表示，78歲無照老翁，一輩子沒考過駕照，卻能毫無阻礙地在街上疾駛。把別人生命當作無所謂，肇事者在市區中高速飆車，已非一般過失可比，除非老翁有合理原因，否則其行為本質上，是「明知有可能奪人性命，卻依然照幹不誤」，這已經超越過失，是一種「即使撞死人也沒差」的心態！

    「拿著武器衝進人群」

    王翼升認為，老翁不是誤踩油門，是完全無資格開車，卻還敢開上路，把城市當成試煉場，把人命當成代價；刑法所說的「不確定故意」，也就是「明知可能致死仍放任結果發生」，縱使未造成死亡，也應該依《刑法》第271條「殺人未遂罪」偵辦，不能輕輕放過。怒轟，「這種行為，跟拿著武器衝進人群有什麼不同？我們靜待檢調調查結果！」

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