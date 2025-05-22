投資港股穩賺不賠？ 男子準備匯出2萬美金 行員通知警方及時阻詐

警方詢問後，確認林男遇到詐騙，拿出相關案例勸導，成功保住他的血汗錢。 （記者吳昇儒翻攝）

2025/05/22 11:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲林姓男子近日瀏覽網路時，發現有香港證券公司在招攬投資，且經對方介紹後，認為穩賺不賠，殊不知已經掉進詐騙集團陷阱。昨日上午，前往基隆市某銀行轉帳時，行員感覺林男要將2萬元美金到陌生帳戶，疑似遇詐，趕緊通報警方到場。警方詢問後，確認林男遇詐，拿出相關案例勸導，成功保住他的血汗錢。

基隆市警察局第二分局信六路派出所昨日上午接獲轄區內銀行通報指出，有一名男子要轉2萬美金（60萬元新台幣）到約定帳戶內，詢問後對方稱是要投資股票，感覺有異，請警方到場協助。

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警員張巧頴、黃瑞渝到場詢問後，林男才說是透過網路，找到可以投資香港股票的公司，且評估後認為穩賺不賠，才會想轉帳試試看。警方則拿出多起案例，告知林男這種投資通常都是詐騙集團設下的圈套，錢一轉進去就回不來了；所真的要投資，應循安全管道，林男聽完後，恍然大悟方知自己差點被騙。

第二分局長童寶賢表示，派出所與轄區內各金融機構建立了完善的反詐騙通報網，金融機構遇到有疑慮且提領龐大金額，除協助了解案情外，會立即通知派出所員警到場協助，避免詐騙案件發生，保障民眾財產。

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