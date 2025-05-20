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    昨天才發生3死12傷重大車禍！ 北大國小外又見高齡駕駛硬闖路口......

    鄰近事故現場的北大國小，20日導護交通人力多了一倍。（記者翁聿煌攝）

    鄰近事故現場的北大國小，20日導護交通人力多了一倍。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/20 19:10

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽北大國小附近昨天（19日）下午4點多才發生重大車禍，78歲余姓駕駛開車衝撞多人，釀3死12傷，網上也掀起針對高齡駕駛問題的論戰。沒想到慘劇發生後不到一天時間，北大國小又發生高齡駕駛開車不聽學校導護人員攔阻，堅持要硬闖路口，當場被警方開罰，沒想到該駕駛卻與開單員警起爭執。

    綜合媒體報導，昨天下午的重大車禍發生後，北大國小今天正常上班上課，不過導護人力明顯比平常多了一倍。沒想到今天上午上學時段卻又發生高齡駕駛違規，一名70多歲駕駛看到導護老師和志工舉起旗幟示意停車讓學童先過馬路，但該名駕駛卻堅持硬闖左轉，導護人員見狀氣得對該名駕駛喝斥，隨後該駕駛被現場警方攔下，依道交條例未禮讓行人開罰6000元。

    不過該名駕駛下車卻情緒激動向警方辯稱，他是「來不及停下」，不是故意不禮讓行人。但違規事實擺在眼前，開單員警也直言看到行人就必須停下禮讓，更何況當下有導護人員在指揮交通。

    有民眾在Threads上PO出該名駕駛與員警理論的影片，網友紛紛留言痛批，「這種硬闖的人銬走，車子壓掉，拜託別再出來害人了」、「現在老人都是無敵欸，不管到哪都會遇到巷子直接出來不看車的老人，完全不管別人死活」、「直接扣車了好嗎」、「他是想要凹什麼」、「這真的夭壽，違規事實都擺眼前了在辯什麼？」

    有民眾在Threads上PO出該名駕駛與員警理論的影片。（圖翻攝自Threads）

    有民眾在Threads上PO出該名駕駛與員警理論的影片。（圖翻攝自Threads）

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