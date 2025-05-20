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    首頁　>　社會

    血的教訓！ 嘉縣大林國小前人行天橋 46年前教師路口導護遭輾斃

    嘉義縣大林國小前人行天橋存廢是地方議論焦點。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣大林國小前人行天橋存廢是地方議論焦點。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/20 15:11

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕新北市三峽區北大國小旁的國光街、國成街口，昨天下午放學時段發生3死12傷的重大車禍，校園周邊交通安全又成為熱門議題，近幾年掀起存廢爭論的嘉義縣大林國小前人行天橋，46年前背後有段教師導護遭輾斃的沉重感人故事，也再度喚醒大家的注意。

    大林文史人士江明赫指出，1978年10月19日早上7點20分，任教大林國小22年的陳麗珠正在學校附近十字路口執行導護任務時，慘遭失控的卡車輾斃，全校師生流淚送別這位用生命守護孩子的老師，該年底，學校立碑紀念，碑名「大愛無邊」，象徵陳麗珠教育精神長存。

    江明赫表示，熱愛教育、視學生如已出的陳麗珠因公殉職，淪為輪下冤魂，當時擔任議員的樊賜生記教這個慘痛血的教訓，積極奔走出資，在大林國小前興建這座人行天橋「賜生橋」，為的就是讓孩子能安全過馬路、不再有人犧牲。

    江明赫說，「賜生橋」因使用率低、設施老舊，是否要保存，是這幾年地方討論的議題，這次三峽區北大國小旁發生震驚全國的重大傷亡交通事故，「賜生橋」的存廢也引發大家的關注。

    嘉義縣大林國小教師陳麗珠執行導護任務殉職，學校立碑紀念。（江明赫提供）

    嘉義縣大林國小教師陳麗珠執行導護任務殉職，學校立碑紀念。（江明赫提供）

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