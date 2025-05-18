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    全國最難調！ 警官符合特困還連降2顆星 如願擠進「極樂」保四

    1名警官以「特困」名義申填保四，還從2線3星連降「2顆星」變成2線1星，才如願擠進保四的窄門，堪稱全國最難調的單位。（資料照）

    1名警官以「特困」名義申填保四，還從2線3星連降「2顆星」變成2線1星，才如願擠進保四的窄門，堪稱全國最難調的單位。（資料照）

    2025/05/18 12:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕警政署今年第1次巡官統調，結果僅有135人成功核調，其中大熱門的保一至保七總隊，核調的警官人數共有6人，保四總隊更誇張，1名警官以「特困」名義申填保四，還從2線3星連降「2顆星」變成2線1星，才如願擠進保四的窄門，堪稱全國最難調的單位。

    據了解，警政署每年有兩梯次的全國巡官統調，今年首梯次有多達數百人請調，除了以「特困」等原因請調，還有許多是自願「降調」，依志願序分發。由於不是每人都能如願請調到第1志願單位，因此也就只能退而求其次，選擇第2甚至是第3志願。不過一個蘿蔔一個坑，若3個志願都無法如願，只能回到原單位，等待今年7月第2次巡官統調。

    最熱門的保一總隊至保七總隊今年有部分出缺，其中保一核調4人、保四1人、保七1人；保二、保三、保五、保六則都未出缺。警界人士指出，保一到保七等專業單位，堪稱一位難求，尤其是保四與保五總隊，更是每年擠破頭，但每年人數開缺變化大，有時一個缺都沒有；就算積分排名高，還得排在「特困」的後面，要擠進保四窄門還得碰運氣。

    今年保四出缺1個2線1星缺，就有1名刑事局2線3星偵查正請調保四，不過同時還有多人想擠進保四，但該名偵查正符合「一般特困」，且又連降2顆星，降為2線1星後才得以如願擠進保四。

    警界人士指出，保一至保七專業單位堪稱是每年巡官統調的大熱門，尤其是保四總隊，更是大熱門中的「窄門」，能夠如願調到保四的警官，都要去燒香拜佛感謝神明庇佑。會想來保四總隊的原因，不外乎沒有刑事、交通績效壓力，也無需處理外勤的行政業務面對民眾；保四核心功能為保安機動警力訓練、常年訓練、支援各縣市警察局勤務，勤、業務單純；調來保四後，除了退休，不太會想外調，造成一缺難求。外勤警官除了高積分外，還需運氣好，天時加地利才可能調進保四。

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