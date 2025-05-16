柯文哲聲請調取北檢3名書記官錄音筆及檔案 北院裁定駁回

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉嫌於京華城容積案收賄、圖利，台北地院正密集開庭審理中。（資料照）

2025/05/16 17:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉嫌於京華城容積案收賄、圖利，台北地院正密集開庭審理中，柯文哲質疑台北地檢署偵訊前台北市前副市長彭振聲、前都發局總工程司卲琇珮時疑有不正訊問，向北院聲請保全證據，請求調取北檢3名書記官的錄音筆；但合議庭認為，已將142名被告及證人的偵查訊問光碟全給了柯的律師，且彭、邵已說明未遭不正訊問，沒有查扣書記官私人物品的必要，裁定駁回柯的聲請。

柯文哲聲請法官派員前往北檢3位書記官的辦公室，調取3女訊問時使用的錄音筆，以及其重製於辦公室電腦的錄音備份檔案，保全證據，以確認彭振聲去年9月3日、4日在台北看守所接受檢方就訊，以及邵琇珮9月2日、3日在北檢訊問時的全程錄音狀況，以還原當時訊問經過。

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北院合議庭調查後認為，柯與其律師聲請時並未敘明調閱書記官的錄音筆及備份音檔，與本案的待證事實，有何事實上的關聯性。

合議庭指出，柯的辯護律師已具狀聲請調閱偵查訊問光碟，聲請約142人、486份筆錄、燒錄成25張光碟，北院已經整理及複製拷貝，並陸續將檔案交給律師，其中已包含彭振聲9月3日及4日、邵琇珮9月2日和3日的訊問程序錄影檔案，難以認定這些證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞。

裁定指出，更何況，彭振聲、邵琇珮於北院庭訊時，都未主張或表達遭到檢方不正訊問，彭振聲和其律師於準備程序時說，偵訊時的2小時空白實乃因彭要回房舍用餐及吃藥而不在場，當然沒有錄影，當天彭的2名律師也全程在場，彭說檢察官的問話態度都很好等語，彭並未主張遭受檢方不正訊問。

法官認為，書記官訊問時是否有使用錄音筆錄音，是其個人習慣，因人而異，錄音筆也屬私人物品，柯文哲並未釋明書記官於庭訊的錄音錄影設備之外，也有使用錄音筆錄音，法院既已交付相關庭訊光碟給柯，且彭也未主張遭受不正訊問，無從認定有另行調取書記官私人物品及辦公室電腦檔案的必要，故駁回柯的聲請。

此外，柯文哲於3月中下旬至4月上旬因輸尿管結石而頻繁戒護就醫，柯文哲據此聲請具保停押。

北院日前另行裁定指出，醫院診斷當時的柯文哲，左輸尿管有一顆1.0x0.5公分的結石，泌尿道未被感染，醫院3月25日施以體外震波治療後，4月1日回診發現結石仍未完全排出，又安排於4月2日施以輸尿管鏡碎石取石手術，已完全取出結石，柯4月3日症狀改善並出院，合議庭認為已經排除柯的結石症狀，不具「非保外治療顯難以痊癒」的具保停押要件，駁回聲請。

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