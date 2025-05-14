花蓮民政處長明良臻涉「查水表」 裁定50萬交保、電子監控理由曝

花蓮縣民政處長明良臻（右）涉「查水表」被法院羈押。（資料照，記者王錦義攝）

2025/05/14 20:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在1階段提議時，花蓮縣民政處長明良臻（羈押中）涉要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署認為明良臻等三名縣府官員，涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，今依違反個人資料保護法起訴，案子移審花蓮地院，法官晚間裁定明良臻50萬元交保，同時限制出境出海8個月，並配戴電子設備監控。

花蓮地院指出，被告明良臻經訊問後，已坦承大部分客觀事實，僅爭執其並無違反個人資料保護法之犯意，然觀諸同案被告及相關證人於偵查中之供述，並參以卷內之其他證據資料，足認被告涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大。

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花蓮地院審酌被告明良臻社會經歷、工作職位、智識及經濟能力，認有事實足認其有逃亡之虞，而有羈押之原因存在。惟被告自偵查中執行羈押至今已有相當時日，檢察官於偵查階段之取證程序亦到一定程度，衡以羈押為對於人身自由限制之最強烈手段，暨權衡國家司法權對犯罪追訴遂行之公益、羈押之比例原則，並參酌檢察官、被告及辯護人之意見，認若被告能向法院提出一定數額之保證金供擔保，並對其為限制出境出海、限制住居，及命其接受適當科技設備監控，應足產生相當拘束力，而可作為羈押的替代手段。

花蓮地檢署偵辦民政處長明良臻涉嫌違反個資法，因有串證、滅證之虞，明良臻從3月28日被法院羈押至今，全案今天移審花蓮地方法院，地院下午4點召開接押庭後裁定交保，由明良臻的父親到法院辦理手續。

檢方調查指出，被告明良臻在今年2月3日，透過民政副處長吳俊毅邀集花蓮縣各戶政事務所主任，無視公務員當場提示提議人名冊簽章真偽查對工作，屬花蓮選委會權責，被告虛以簽章查對工作有時間壓力、人力缺乏、經費不足為由，指示各戶所主任，必須對罷免案提議人進行實地嚴格查訪，執意要求各主任強力執行。

而吳俊毅身為花蓮選委會總幹事，明知明良臻的指示於法不符，仍遵循指示發送空白查對單給各主任，檢方調查，吳更明知戶政機關，因民眾申辦戶政案件而蒐集的簽章，戶政機關不可為法定目的外的使用，竟於會議中提出各戶所可透過戶政系統，查詢提議人過去申辦戶政案件的簽章，以比對提議人名冊簽章真偽。

被告明良臻為使各戶所配合執行實地查訪，除指示民政處下屬撥打電話給花蓮各戶所主任，要求回報實地查訪進度，還親自到戶所下指示；檢方指出，明良臻並在2月5日以通訊軟體LINE指示戶所主任儘速進行實地查訪，並要求複印罷免案提議人名冊影本，其會擇日親取，並打電話催促花蓮戶所主任鍾威霆執行。

檢方認為，罷免案提議人對簽署名冊本可合理期待公務機關對於資料利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符，明良臻等三人竟共同意圖損害他人有關罷免案提議成立與否，及罷免案提議人資訊自主權的利益，基於公務員假借職務上之權力，違法利用個人資料，依違反個人資料保護法均提起公訴。

檢方認為，被告明良臻、吳俊毅及鍾威霆身為公務機關首長及副首長，本應恪遵法令，保護民眾個資及妥適行使公權力，卻罔顧法律規範及中選會指示，擅自利用職務上權力，指示所屬公務員從事法定職務必要範圍外，並與蒐集之特定目的無關的不法行為，顯已嚴重侵害罷免案提議人資訊自主權，損及社會大眾對公部門保護個資義務信賴。

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