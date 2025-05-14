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    2男大生闖柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉 爽遊日本後回台當家人面被上銬

    2名男大生柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉被檢方起訴。（圖由民眾提供）

    2名男大生柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉被檢方起訴。（圖由民眾提供）

    2025/05/14 10:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄柴山阿朗壹碉堡遭不明人士塗鴉，轄區鼓山分局接獲報案後，會同保七總隊第七大隊壽山分隊組成專案，經過近3週追查，鎖定21歲鍾姓及胡姓男子2名大學生，鍾男犯後還與家人到日本旅遊，返台在桃園國際機場被警方當著他家人面上銬逮捕，雄檢偵結後依毀損罪起訴2人。

    檢方指出，家住高雄市的鍾、胡2位大學生，都是中部某大學同學，2人喜愛彩繪，一起報名參加中部彩繪相關社團；去年11月18日，鍾、胡2人帶著噴漆開車到柴山後，爬了一大段山路抵達阿朗壹仙人掌碉堡，2人開始即興創作後下山離開。

    巡山員直到同月24日才發現碉堡遭不明人士塗鴉，報警後，高雄地檢署檢察官陳建烈指揮偵辦，經調閱現場周邊數百監視器，鍥而不捨逐一過濾畫面，先逮捕涉案的胡姓男大生，而鍾姓男大生則是和家人去日本旅遊，返台入境桃園機場時，在機場被警方逮捕歸案。

    雄檢偵查時，胡、鍾坦承犯行，辯稱不清楚阿朗壹仙人掌碉堡屬於國家自然公園保護區，不曉得亂塗鴉是違法行為，但仍被檢方依毀損罪起訴。

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